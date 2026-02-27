Pirms četriem gadiem Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, izraisot lielāko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Vienlaikus nedrīkst aizmirst, ka Ukraina pret agresoru ir cīnījusies jau kopš 2014. gada. Ukrainas cīņa ir arī mūsu cīņa. Mūsu cīņa par mieru.
Kad Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre nesen parlamentā uzstājās ar ikgadējo uzrunu par drošības politikas situāciju, viņš sākumā citēja norvēģu rakstnieku un pilsonisko aktīvistu Bjērnstjerni Bjērnsonu, kurš 1899. gadā sacīja: "Iniciatīva pieder mazajām nācijām. Jo viņu dzīvība ir briesmās."
Tas bija brīdinājums par lielvaru politikas skarbo realitāti. Un atgādinājums, ka "mazās nācijas" nav bezspēcīgas.
Man nav iespējas šeit dalīties ar visu premjerministra Stēres uzrunu, kuru var izlasīt vietnē "www.norway.no/en/latvia/". Tomēr dalīšos ar atsevišķiem fragmentiem, kas, manuprāt, ir sevišķi nozīmīgi ciešajai Latvijas un Norvēģijas sadarbībai un mūsu atbalstam Ukrainai.
Mēs dzīvojam laikā, kad redzam arvien atklātāku spēka pielietošanu lielvalstu politikā un pieaugošu neparedzamību. Krievijas brutālais karš pret Ukrainu turpinās. Arvien biežāk lielvaras ignorē starptautiskās tiesības un sadarbību un izrāda lielāku vēlmi izmantot militāru un ekonomisku spiedienu. Autoritāras valstis kļūst arvien ietekmīgākas.
Taču mēs neesam bezspēcīgi. Kopā ar sabiedrotajiem mēs stiprinām savas aizsardzības spējas. Mēs ieguldām savā noturībā. Mēs stiprinām savu ekonomisko drošību.
Mūsdienu pasaules noteicošā iezīme ir savstarpējā atkarība. Daudzās būtiskās jomās – enerģētikā, klimata jautājumos, veselības aprūpē, ilgtspējīgā attīstībā, mākslīgā intelekta un drošības sfērā – valstīm ir jāsadarbojas, lai rastu risinājumus. Un ilgtermiņā mēs visi būsim ieguvēji no sadarbības.
Prezidenta Trampa iecere iekļaut Grenlandi ASV sastāvā ir viena no sarežģītākajām situācijām, ar kādu esam saskārušies transatlantisko attiecību kontekstā ilgākā laika periodā. Norvēģijas nostāja ir pilnīgi skaidra: Grenlande ir Dānijas Karalistes daļa. Norvēģija atbalsta Dānijas Karalistes suverenitāti un teritoriālo integritāti. Grenlandes nākotni var izlemt tikai Grenlandes un Dānijas tauta. Viens no mūsu drošības politikas pamatprincipiem joprojām ir kopīgas, vitāli svarīgas intereses ar ASV. Mēs aktīvi iesaistāmies jomās, kur šīs intereses sakrīt. Vajadzības gadījumā mēs reaģēsim – kā esam darījuši arī līdz šim. Un mēs iestāsimies par savām vērtībām.
Krievijas rīcība pret Ukrainu mūsdienu Eiropas vēsturē izceļas ar bezprecedenta brutalitāti. Humānās vajadzības ir ārkārtīgi lielas.
Tomēr Ukraina nepadodas. Infrastruktūra tiek nepārtraukti atjaunota. Ukrainas aizsardzības spējas ir iespaidīgas, un tās vēl vairāk stiprina augsta inovāciju kapacitāte un starptautiskais atbalsts.