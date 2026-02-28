ASV dziedātāja D4vd (īstajā vārdā Deivids Entonijs Bērks) vārds minēts Losandželosas apgabala izmeklēšanā par 14 gadus vecas meitenes nāvi, liecina publiskotie tiesas dokumenti.
Izmeklēšana saistīta ar Celestes Rivasas Ernandesas mirstīgo atlieku atrašanu pērnā gada 8. septembrī Holivudā, stāvlaukumā novietotas automašīnas bagāžniekā. Saskaņā ar dokumentiem, meitenes mirstīgās atliekas tika atrastas "Tesla" markas automašīnā, kas reģistrēta uz dziedātāja vārda.
Prokurori tiesas materiālos norādījuši, ka D4vd varētu būt saistīts ar slepkavības izdarīšanu, tomēr līdz šim viņam nav izvirzītas apsūdzības un nav paziņots par apsūdzības raksta iesniegšanu. Šī izmeklēšanas procedūra ASV norit slēgtā kārtībā, un lieta joprojām tiek izskatīta.
Tiesas dokumenti atklāti pēc tam, kad dziedātāja vecākiem un brālim tika izsniegtas pavēstes liecināt Kalifornijā. Ģimene centās apstrīdēt pavēstes Teksasas tiesā, taču tiesnesis lēma, ka viņiem jāierodas sniegt liecības.
D4vd, kurš popularitāti ieguva ar 2022. gada hitu "Romantic Homicide", iepriekš ar pārstāvju starpniecību norādījis, ka sadarbojas ar izmeklētājiem.
Losandželosas apgabala prokuratūra komentārus nesniedza. Izmeklēšana turpinās, un 14 gadus vecās meitenes nāves cēlonis pagaidām nav publiskots.
