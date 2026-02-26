Overcast -3.9 °C
C. 26.02
Aurēlija, Evelīna, Mētra
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#bērni #demogrāfija #pašvaldības #pedagogi #reformas #rīga #skolēni

Rīgā pārskata izglītības iestāžu tīklu — paredzēta slēgšana un apvienošana

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 26. februāris, 08:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 26. februāris, 08:00
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežaparks".
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežaparks".
Foto: Zane Bitere/LETA

Rīgas dome trešdien atbalstīja pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveides pasākumus 2026. gadam, kas paredz vairāku skolu un bērnudārzu slēgšanu un reorganizāciju.

Reklāma

Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) norāda, ka lēmums par pirmsskolas un vispārējās izglītības tīkla sakārtošanu no nākamā mācību gada ir rūpīgi izvērtēts, lai ilgtermiņā bērniem un jauniešiem Rīgā nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, tostarp latviešu valodas apguvi augstā līmenī visos izglītības posmos, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.

Viņš uzsver, ka faktiskā demogrāfiskā situācija un tās attīstības tendences ir realitāte, ar kuru jārēķinās. Pēdējo septiņu gadu laikā Rīgā deklarēto bērnu skaits sarucis par gandrīz 40%. Joprojām ir apkaimes, kur pieprasījums pēc bērnudārziem saglabājas augsts, taču citviet tie ir pustukši.

Ķirsis piebilst, ka šāda situācija nereti izveidojusies bērnudārzos, kuros līdz šim izglītība latviešu valodā nav nodrošināta pietiekami kvalitatīvi.

"Rīgas domes pienākums ir garantēt kvalitatīvu pakalpojumu visiem bērniem, vienlaikus racionāli izmantojot resursus, tostarp gan finanšu, gan cilvēkresursus," uzsver Ķirsis.

Savukārt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina (JV) skaidro, ka

Rīgas pirmsskolās patlaban ir vairāk nekā 2300 brīvu vietu, kamēr atsevišķās apkaimēs pieprasījums joprojām ir augsts,

tāpēc pašvaldībai jānodrošina līdzsvars starp pieejamību un atbildīgu, racionālu resursu izmantošanu.

"Apvienojot iestādes, tiek stiprināta administratīvā pārvaldība, efektīvāk plānotas pedagogu slodzes, nodrošināts vienots un kvalitatīvs pedagoģiskais process un mērķtiecīgāk ieviests vienotās skolas princips," norāda Geikina.

Reorganizācijas rezultātā ietaupītie līdzekļi paliks izglītības sistēmā un tiks novirzīti mācību vides modernizācijai, ēku un teritoriju sakārtošanai, drošības uzlabošanai un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai visās apkaimēs, skaidro politiķe.

Dome atbalstīja Rīgas 74. pamatskolas pievienošanu Rīgas 64. vidusskolai. Daļa skolu ēku atrodas vienā kvartālā, un plānots izveidot vienotu teritoriju, attīstot sporta infrastruktūru un āra zonu. Pēc apvienošanas Rīgas 64. vidusskola darbosies trijās ēkās.

Reklāma
Reklāma

Rīgas 1. Kristīgo pamatskolu pievienos Rīgas 6. vidusskolai,

un pēc reorganizācijas Rīgas 6. vidusskola darbosies trijās ēkās.

Rīgas Rīnūžu vidusskolu un Rīgas 31. vidusskolu apvienos, izveidojot jaunu vispārējās izglītības iestādi — Rīgas Vecmīlgrāvja vidusskolu — Skuju ielā 11.

2027. gadā Rīgas Broces liceju plānots apvienot ar Rīgas Sarkandaugavas pamatskolu, savukārt Rīgas Gaiļezera pamatskolu — ar Rīgas Mežciema pamatskolu, bet Rīgas Raiņa vidusskolu — ar Rīgas sākumskolu "Valodiņa".

Tāpat 2027. gadā paredzēts izvērtēt Bolderājas, Daugavgrīvas un Ķengaraga apkaimju vispārējās izglītības iestāžu darbības pilnveides iespējas.

Rīgā darbojas 148 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 181 īstenošanas vietā, kas nozīmē, ka jau patlaban viena iestāde var darboties vairākās ēkās, norāda domē. Rīgā pirmsskolas izglītību apgūst 20 512 bērni, un pirmsskolās ir 2328 brīvas vietas.

Pirmsskolu tīkla pilnveide galvenokārt skars tās teritorijas, kur bērnudārzos ir liels brīvo vietu skaits un attiecīgi pieaugušas uzturēšanas izmaksas.

Imantas un Ķengaraga apkaimēs vairākas mazāk pieprasītas pirmsskolas izglītības iestādes tiks pievienotas lielākām pirmsskolām, saglabājot pakalpojuma sniegšanas vietas un nodrošinot vienotu administratīvo pārvaldību.

Imantas apkaimē Rīgas 104. pirmsskolas izglītības iestādi pievienos Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei "Kurzeme", izglītības procesu nodrošinot divās ēkās kā vienā iestādē.

Reklāma
Ieteiktie raksti

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi "Margrietiņa" pievienos Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei "Kamenīte", turpinot mācību procesu abās ēkās vienas administrācijas pārvaldībā.

Ķengaraga apkaimē līdzīgs process skars Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi "Zilbīte", kuru pievienos Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei "Dzintariņš", saglabājot mācību procesu abās ēkās.

Grīziņkalna apkaimē Rīgas 44. pirmsskolas izglītības iestādi Sapieru ielā 5 apvienos ar Rīgas Grīziņkalna pirmsskolu Vārnu ielā 13A, izveidojot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Grīziņkalns".

Āgenskalna apkaimē Rīgas 132. pirmsskolas izglītības iestādi "Ieviņa" Ventspils ielā 13A apvienos ar Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi "Sprīdītis" Pārslas ielā 16, izveidojot jaunu iestādi ar nosaukumu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pumpuriņi".

Ziepniekkalna apkaimē Rīgas 124. pirmsskolas izglītības iestādi "Dzērvenīte" Bērzupes ielā 3 apvienos ar Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolu Svētes ielā 7, izveidojot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ziepniekkalns".

Dažās apkaimēs vienai iestādei ir vairākas ēkas, taču bērnu skaits nav pietiekams visu ēku uzturēšanai,

norāda pašvaldībā. Šādos gadījumos tiks slēgta ēka ar mazāku noslodzi un augstākām uzturēšanas izmaksām. Veicot šīs pārmaiņas, samazināsies administratīvās un saimnieciskās izmaksas, tiks saglabātas kvalitatīvas pakalpojuma sniegšanas vietas, bet atbrīvotās ēkas plānots izmantot citām pašvaldības funkcijām.

Bolderājas apkaimē Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei "Saulstariņi" slēgs ēku Stūrmaņu ielā 7, turpmāk pakalpojumu nodrošinot Gobas ielā 27.

Reklāma
Reklāma

Savukārt Iļģuciema apkaimē Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei "Bizmārītes" slēgs ēku Lidoņu ielā 10A, un turpmāk mācību process notiks divās adresēs – Motoru ielā 8 un Motoru ielā 6.

Purvciema apkaimē paredzēts, ka Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde izglītības procesu nodrošinās tikai Marsa gatvē 8, slēdzot ēku Marsa gatvē 16.

Tāpat plānots vairākas pirmsskolas izglītības iestādes apvienot, samazinot mācību īstenošanas vietu skaitu un tās pievienojot tuvumā esošām iestādēm. Atbrīvotās ēkas paredzēts izmantot citu pašvaldības iestāžu vajadzībām. Šis solis tiek īstenots apkaimēs ar vislielāko brīvo vietu skaitu un augstām uzturēšanas izmaksām, uzsver pašvaldībā.

Daugavgrīvas apkaimē Rīgas 8. pirmsskolas izglītības iestādi Parādes ielā 24A pievienos Rīgas 197. pirmsskolas izglītības iestādei Birzes ielā 44, turpmāk mācību procesu nodrošinot Birzes ielā.

Vecmīlgrāvja apkaimē Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādi Dombrovska ielā 87 pievienos Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei "Rūķītis" Vecmīlgrāvja 1. līnijā 41, kur arī turpmāk notiks mācību process.

Savukārt Dzirciema apkaimē Rīgas 81. pirmsskolas izglītības iestādi Grīvas ielā 15 pievienos bērnudārzam "Kamolītis" Iļģuciema ielā 4, mācību procesu nodrošinot Iļģuciema ielā.

Ķengaraga apkaimē Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestādi Glūdas ielā 5 pievienos Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādei Latgales ielā 254, un turpmāk mācību process notiks Latgales ielas ēkā.

Latgales apkaimē slēgs divus bērnudārzus. Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestādi Salacas ielā 28 pievienos Rīgas 229. pirmsskolas izglītības iestādei Ogres ielā 8, bet Rīgas 7. pirmsskolas izglītības iestādi Ludzas ielā 30 pievienos Rīgas 41. bērnudārzam Ludzas ielā 74, mācības turpinot vienā adresē.

Savukārt Sarkandaugavas apkaimē "Liepiņu" Viestura prospektā 29 pievienos Rīgas 169. pirmsskolas izglītības iestādei Viestura prospektā 27, kur turpmāk tiks nodrošināts mācību process ar jaunu nosaukumu — Rīgas Sarkandaugavas pirmsskola.

Veicot izmaiņas, kopumā tiks atbrīvotas desmit ēkas, kurās mācību process vairs nenotiks —

Marsa gatvē 16, Lidoņu ielā 10A, Stūrmaņu ielā 7, Parādes ielā 24A, Dombrovska ielā 87, Viestura prospektā 27, Grīvas ielā 15, Glūdas ielā 5, Salacas ielā 28 un Ludzas ielā 30.

2027. gadā plānots bērnudārzu "Imanta" apvienot ar pirmsskolas izglītības iestādi "Dardedze", izvērtējot speciālās pirmsskolas izglītības programmu piedāvājumu Imantas apkaimē.

Tā dēvētās demogrāfiskās bedres dēļ, samazinoties audzēkņu skaitam, Rīgā iecerēts slēgt un apvienot vairākas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, jo atsevišķās vietās iestāžu piepildījums ir vien 50% līdz 60% no to kapacitātes.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Reklāma
Tēma
Izglītība
Tēmturi
#bērni #demogrāfija #pašvaldības #pedagogi #reformas #rīga #skolēni
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma