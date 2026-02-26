Rīgā pārskata izglītības iestāžu tīklu — paredzēta slēgšana un apvienošana

Rīgas dome trešdien atbalstīja pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveides pasākumus 2026. gadam, kas paredz vairāku skolu un bērnudārzu slēgšanu un reorganizāciju.
Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) norāda, ka lēmums par pirmsskolas un vispārējās izglītības tīkla sakārtošanu no nākamā mācību gada ir rūpīgi izvērtēts, lai ilgtermiņā bērniem un jauniešiem Rīgā nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, tostarp latviešu valodas apguvi augstā līmenī visos izglītības posmos, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Viņš uzsver, ka faktiskā demogrāfiskā situācija un tās attīstības tendences ir realitāte, ar kuru jārēķinās. Pēdējo septiņu gadu laikā Rīgā deklarēto bērnu skaits sarucis par gandrīz 40%. Joprojām ir apkaimes, kur pieprasījums pēc bērnudārziem saglabājas augsts, taču citviet tie ir pustukši.
Ķirsis piebilst, ka šāda situācija nereti izveidojusies bērnudārzos, kuros līdz šim izglītība latviešu valodā nav nodrošināta pietiekami kvalitatīvi.
"Rīgas domes pienākums ir garantēt kvalitatīvu pakalpojumu visiem bērniem, vienlaikus racionāli izmantojot resursus, tostarp gan finanšu, gan cilvēkresursus," uzsver Ķirsis.
Savukārt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina (JV) skaidro, ka
Rīgas pirmsskolās patlaban ir vairāk nekā 2300 brīvu vietu, kamēr atsevišķās apkaimēs pieprasījums joprojām ir augsts,
tāpēc pašvaldībai jānodrošina līdzsvars starp pieejamību un atbildīgu, racionālu resursu izmantošanu.
"Apvienojot iestādes, tiek stiprināta administratīvā pārvaldība, efektīvāk plānotas pedagogu slodzes, nodrošināts vienots un kvalitatīvs pedagoģiskais process un mērķtiecīgāk ieviests vienotās skolas princips," norāda Geikina.
Reorganizācijas rezultātā ietaupītie līdzekļi paliks izglītības sistēmā un tiks novirzīti mācību vides modernizācijai, ēku un teritoriju sakārtošanai, drošības uzlabošanai un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai visās apkaimēs, skaidro politiķe.
Dome atbalstīja Rīgas 74. pamatskolas pievienošanu Rīgas 64. vidusskolai. Daļa skolu ēku atrodas vienā kvartālā, un plānots izveidot vienotu teritoriju, attīstot sporta infrastruktūru un āra zonu. Pēc apvienošanas Rīgas 64. vidusskola darbosies trijās ēkās.