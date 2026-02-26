Mūžībā devies gaismu mākslinieks Ēriks Otto (03.01.1948. – 23.02.2026.), informē Latvijas Nacionālā opera un balets, izsakot līdzjūtību mākslinieka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem.
Ēriks Otto dzimis Anglijā, kur viņa ģimene bija emigrējusi Otrā pasaules kara laikā. 1971. gadā viņš sāka darbu Londonas Nacionālajā teātrī, bet no 1981. līdz 1988. gadam bija gaismotājs Anglijas Nacionālajā operā. Tur viņš veidoja gaismu režiju Džuzepes Verdi operai "Sicīliešu vespere" un Žorža Bizē operai "Pērļu zvejnieks". No 1988. līdz 2013. gadam Otto strādāja Londonas Karaliskajā operā.
Latvijas Nacionālajā operā viņš 1996. gadā bija gaismu mākslinieks Romualda Kalsona operas "Pazudušais dēls" iestudējumam, kā arī Džuzepes Verdi operas "Nabuko" uzvedumam, kas joprojām iekļauts opernama repertuārā.
Otto veidojis arī gaismu noformējumu XXII un XXIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Simfoniskās mūzikas koncertiem Latvijas Nacionālajā operā 1998. un 2003. gadā.
