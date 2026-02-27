Nākamā Ukrainas, ASV un Krievijas delegāciju tikšanās varētu notikt marta sākumā Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī, ceturtdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc ASV un Ukrainas delegāciju konsultācijām Ženēvā.
"Jau tagad ir lielāka gatavība nākamajam trīspusējam formātam. Visticamāk - nākamā tikšanās notiks Emirātos, tieši Abū Dabī," sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents norādīja, ir nepieciešams "pabeigt visu, kas ir panākts reālu drošības garantiju nodrošināšanai, un sagatavot tikšanos līderu līmenī".
"Karš ir jābeidz - tāda ir mūsu nostāja, tāda ir Ukrainas nostāja, tāda ir visu mūsu partneru nostāja. Bet diemžēl tagad visi redz, ka Krievijas gatavības mieram nav, un nav arī pazīmju, ka [Krievijas diktators Vladimirs] Putins aptur savu kara mašīnu. Gluži pretēji, viņš gatavojas turpināt karadarbību, un pasaulei vajadzētu būt gatavai izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai tas mainītos," piebilda Zelenskis.
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs, kurš vadīja Ukrainas delegāciju ceturtdienas sarunās ar ASV pārstāvjiem Ženēvā, platformā "Telegram" pavēstīja, ka sarunās ar prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un Trampa znotu Džaredu Kušneru apspriesta Ukrainas ekonomikas atveseļošana un drošības parametri.
Umerovs norādīja, ka sarunas notika divos formātos - Ukrainas un ASV delegācijas tikās atsevišķi, kā arī norisinājās trīspusējas konsultācijas kopā ar Šveices pārstāvjiem.
"Tiek gatavota nākamā sarunu kārta. Mēs strādājam pie drošības parametru, ekonomisko risinājumu un saskaņoto pozīciju pabeigšanas, kam jākļūst par pamatu turpmākām vienošanām," pavēstīja Umerovs.
"Uzdevums ir panākt, lai nākamā trīspusējā tikšanās ar ASV un Krievijas piedalīšanos būtu pēc iespējas saturīgāka," uzsvēra Ukrainas delegācijas vadītājs.
Umerovs piebilda, ka Ženēvā notikušajās konsultācijās puses strādāja pie dokumenta par Ukrainas atjaunošanu un vienojās darbu turpināt.
SVF apstiprina astoņu miljardu dolāru aizdevumu Ukrainai
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) valde apstiprinājusi 8,1 miljarda ASV dolāru aizdevumu Ukrainai uz četriem gadiem, paziņoja SVF.
Pirmo kārtu 1,5 miljarda dolāru apmērā no šīs summas Kijiva saņems nekavējoties, norādīja SVF.
Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko platformā "Telegram" pavēstīja, ka fonda piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti budžeta deficīta finansēšanai un makrofinansiālās stabilitātes atbalstam.
"Mums ir svarīgi, ka piektajā pilna mēroga kara gadā, sistēmisku uzbrukumu enerģētikas nozarei apstākļos, Ukrainai ir garantēts starptautisks finansiāls atbalsts no partneriem un resursi stabilai valsts darbībai," uzsvēra Sviridenko.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 265 130
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 265 130 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1280 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 706 tankus, 24 097 bruņutransportierus, 37 631 lielgabalu un mīnmetēju, 1659 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1305 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 348 helikopterus, 148 021 bezpilota lidaparātu, 4384 spārnotās raķetes, 29 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 80 180 automobiļus un autocisternas, kā arī 4075 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
