Rīgas dome ceturtdien atbalstīja sagatavošanās procesa uzsākšanu SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) akciju kotēšanai biržā.
Pieņemtais lēmums paredz, ka sagatavošanās darbu koordinēs Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, nodrošinot IPO organizētāja atlasi publiskā iepirkuma kārtībā.
Sagatavošanās posmā plānots izvērtēt uzņēmuma juridisko statusu, finanšu situāciju un korporatīvās pārvaldības modeli, kā arī analizēt iespējamos ieguvumus un riskus pašvaldībai, pašam uzņēmumam un rīdziniekiem, informēja domē. Galīgais lēmums par akciju publisko piedāvājumu un tā nosacījumiem tiks pieņemts tikai pēc tam, kad būs izstrādāta sagatavošanās stratēģija.
Lai kapitāla daļas varētu piedāvāt publiskajā vērtspapīru tirgū, RNP būs jāreorganizē par akciju sabiedrību.
Pašvaldība plāno izsludināt iepirkumu neatkarīga un pieredzējuša IPO organizētāja piesaistei, kurš veiks uzņēmuma visaptverošu novērtējumu, izstrādās piemērotāko akciju piedāvājuma stratēģiju un organizēs pašu IPO procesu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA) uzsvēris, ka šobrīd netiek lemts par konkrētu pārdodamo akciju apjomu, bet gan par rūpīgu sagatavošanos. Viņš norādījis, ka mērķis ir izstrādāt tādu IPO modeli, kas sabalansē pašvaldības kā akcionāra intereses ar rīdzinieku vajadzībām pēc kvalitatīviem pakalpojumiem un caurspīdīgas pārvaldības.
Saskaņā ar zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" rekomendācijām RNP kotēšana biržā varētu būt caurskatāmākais veids, kā pašvaldībai daļu akciju nodot privātajiem investoriem.
Pašlaik RNP pilnībā pieder Rīgas domei. Uzņēmuma apgrozījums 2024. gadā sasniedza 80,569 miljonus eiro, kas ir par 8,55% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa – deviņi miljoni eiro. RNP nodarbina ap 2000 darbinieku un apsaimnieko aptuveni 3500 ēku.
