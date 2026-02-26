Piektdien Latvijā kļūs nedaudz siltāks un vietām iespējams lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī debesis daudzviet klās mākoņi, kas atsevišķos rajonos nesīs nelielus nokrišņus, galvenokārt slapju sniegu, bet valsts austrumos iespējama atkala. Dažviet veidosies migla.
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē un Vidzemē brāzmās sasniedzot 15–18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs ap +2...-3 grādiem.
Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.
Dienā mākoņi klās lielāko daļu Latvijas teritorijas, vietām gaidāms lietus, iespējama atkala. Rīta stundās atsevišķās vietās redzamību pasliktinās migla.
Vējš būs lēns līdz mērens no dienvidiem, dienvidrietumiem, bet dienas sākumā piekrastē brāzmās sasniegs 15–16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 1, plus 5 grādiem.
Rīgā dienā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 2, plus 3 grādi.
