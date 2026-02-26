Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 420 droniem un 39 dažāda veida raķetēm, to vidū 11 ballistiskajām raķetēm, taču lielāko daļu raķešu izdevās notriekt, pateicoties partneru piegādātajām pretgaisa aizsardzības raķetēm, par ko tika panākta vienošanās pēdējā Ramšteinas formāta sanāksmē, ceturtdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Aizvadītajā Krievija atkal karoja pret kritisko infrastruktūru un parastām dzīvojamām ēkām. Uz mūsu cilvēkiem tika palaisti 420 bezpilota lidaparāti, no kuriem lielākā daļa bija "Shahed", un 39 dažāda veida raķetes, tostarp 11 ballistiskās raķetes. Astoņos apgabalos ir postījumi - bojātas daudzas privātmājas un daudzstāvu mājas. Šobrīd mēs zinām par vairākiem desmitiem ievainoto šajā uzbrukumā, viņu vidū ir arī bērni," platformā "Telegram" ierakstījis Zelenskis.
Viņš norādījis, ka bojāta gāzes infrastruktūra Poltavas apgabalā un elektrības apakšstacijas Kijivas un Dņipropetrovskas apgabalos. Glābēji strādāja Čerņihivas, Zaporižjas, Harkivas, Kirovohradas, Vinnicas, Kijivas apgabalos un galvaspilsētā.
"Lielākā daļa no šodien izšautajām raķetēm tika notriektas, pateicoties tam, ka partneri nekavējoties nosūtīja dažas no pretgaisa aizsardzības raķetēm, par kurām tika panākta vienošanās pēdējā Ramšteinas sanāksmē. Taču diemžēl bija arī trāpījumi. Un tas nozīmē, ka mums turpmāk jāstrādā vēl aktīvāk. Aukstums nav pilnībā atkāpies, un pretgaisa aizsardzības raķetes ir nepieciešamas katru dienu, kamēr Krievija cenšas sagraut mūsu enerģētiku. Paldies visiem, kas to saprot un palīdz," piebildis Zelenskis.
Notikusi Zelenska un Trampa telefonsaruna
Trešdien notikusi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trampa telefonsaruna, paziņoja Ukrainas prezidenta birojs un apstiprināja Baltais nams.
Tā bija pirmā Zelenska un Trampa saruna kopš viņu tikšanās Davosā janvāra beigās. Saruna ilgusi pusstundu.
Izdevums "Axios", atsaucoties uz informētiem avotiem, vēsta, ka saruna bijusi draudzīga un pozitīva.
"Axios" raksta, ka sarunā piedalījušies arī Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un znots Džareds Kušners, kuriem ceturtdien Ženēvā paredzēta tikšanās ar Ukrainas pārstāvjiem Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra Rustema Umerova vadībā.
Atsevišķi Kušners un Vitkofs Ženēvā varētu tikties ar Kremļa pārstāvi Kirilu Dmitrijevu, sacījis "Axios" avots.
Saskaņā ar avotu teikto telefonsarunā Zelenskis pateicies Trampam par palīdzību un norādījis, ka tikai ASV prezidents var panākt, lai Krievijas diktators Vladimirs Putins pārtrauc karu. Pēc tam Zelenskis sacījis, ka cer, ka karš beigsies šogad, un Tramps atbildēja, ka karš turpinās jau pārāk ilgi un viņš vēlētos, lai tas beigtos pēc mēneša.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 263 850
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 263 850 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1360 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 704 tankus, 24 091 bruņutransportieri, 37 614 lielgabalus un mīnmetējus, 1659 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1305 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 348 helikopterus, 147 138 bezpilota lidaparātus, 4347 spārnotās raķetes, 29 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 80 064 automobili un autocisternu, kā arī 4075 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
