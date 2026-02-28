Izraēla un ASV veic uzbrukumu Irānai, sestdien pavēstīja Izraēlas Aizsardzības ministrija un ASV prezidents Donalds Tramps.
"Izraēlas valsts ir uzsākusi preventīvu triecienu Irānai. Aizsardzības ministrs Israels Kacs ir izsludinājis īpašu un tūlītēju ārkārtas stāvokli visā valstī," teikts Izraēlas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.
Tramps platformā "Truth Social" pavēstīja, ka ASV armija sākusi "plašas kaujas operācijas Irānā", lai izskaustu "Irānas režīma draudus".
Teherānā no rīta bija dzirdami vairāki sprādzieni.
Pēc visa spriežot, noticis raķešu trieciens, vēsta Irānas ziņu aģentūra "Fars".
Sprādzieni sestdien bija dzirdami piecās Irānas pilsētās, norāda "Fars".
Ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz Izraēlas aizsardzības jomas amatpersonu, vēsta, ka uzbrukumi plānoti vairākus mēnešus un par to sākšanas datumu izlemts pirms dažām nedēļām.
