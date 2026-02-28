Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem zvanot uz redakciju šonedēļ.
- Vitolds Kalvāns: "Kas vainīgs drausmīgās avārijas izraisīšanā uz Liepājas šosejas? Uzņēmēju bezkaunība! Ar kādām tiesībām viņi pieņem darbā ārzemniekus, kuri nezina ne latviešu valodu, ne ceļu? Mans priekšlikums būtu tagad uzņēmējam maksāt mūža maizīti šoferim, kurš kļuvis par invalīdu." (Redakcijas piebilde. Kravas automašīna, kuras vadītājs izraisīja traģisko autoavāriju 18. februārī uz Rīgas–Liepājas un Jelgavas–Tukuma krustojuma, piederēja Lietuvas uzņēmumam, kuras nosaukumu policija neatklāj, līdz ar to pagaidām firmas īpašniekus nevar noskaidrot.)
- Ināra Kadarkovska no Valmieras: "Priecājos par Gata Šļūkas karikatūrām "Latvijas Avīzē". Ierosinu laikrakstā izveidot precību sludinājumu sadaļu. Der cilvēks arī ar kaitīgiem ieradumiem, jo labāk blakus gudrs cilvēks, kaut ar kaitīgu ieradumu."
- Gunārs Godiņš no Smiltenes: "Valsts aizsardzība tiek uzsvērta kā prioritāte, taču bruņošanās palielinājumam nebūs vajadzīgā efekta, ja ruks tautas sapratne un atbalsts. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka Latvijas izdzīvošanas prioritātei jābūt arī iedzīvotāju skaita palielināšanai. Tāpēc varētu padomāt par īpašu dzīvokļa pabalstu jaunajām māmiņām, un pilnībā visiem skolēniem būtu jānodrošina brīvpusdienas."
- Andrejs no Madonas novada: "Kāpēc tukši kļūst lauki un mazpilsētas, vai tiešām iemesls ir tikai mazais atalgojums? Turklāt mazajiem zemniekiem tiek dotas mazākas atbalsta iespējas nekā lielajiem, vai tiešām mums jābalsta tos, kuri savus laukus vairs var aplidot vien ar lidmašīnām, nevis, ejot kājām, izjust un saprast zemi?"
- Jānis Krēmers no Bauskas: "Skatījos LTV raidījumu "Izvēle Nr. 1" par Kārli Ulmani. Kādēļ jautāts un spriests tiek vien no jaunu cilvēku pozīcijām, jo mēs, tie, kas piedzīvoja padomju okupāciju, labi saprotam – ja latvieši būtu pretojušies, mūsu tautas lielākā daļa tiktu izsūtīta un tiktu piedzīvots Krimas tatāru liktenis, un Latvija, līdzīgi Karēlijai, būtu palikusi vien kā autonomais apgabals. Turklāt Ulmaņa apvērsums bija loģisks, jo pirmskara Latvijā demokrātija bija zemā līmenī, un ko gan deva 18 Ministru kabineti, kuri nomainījās līdz 1934. gada 15. maijam? Ulmaņa laikā izbūvēja šosejas, skolas, Ķeguma spēkstaciju, Anglijas bankās glabājās Latvijas zelts."
- Valdis no Ozolniekiem: "Kāpēc cilvēkiem netiek dota izvēle pašiem lemt par pensiju 2. līmeņa naudu? Drīzāk notiekošais ir banku lobijs, tās uztraucas, ka nebūs naudas, ko apgrozīt. Neticu arī, ka aizsāksies augsta inflācija, drīzāk tā ir baidīšana, jo pat ja inflācija pakāpsies, tas būs tikai īsu brīdi, bet cilvēki varēs brīvi rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem, tos ieguldot un stiprinot savu labklājību. Cita lieta būtu tad, ja pensiju fonda nauda būtu ieguldīta valstij piederošā bankā."
- Vitālijs Noviks no Kārsavas: "Kauns valdībai, visai Latvijai, ka vēl līdz šim nav pieņemta politiskā deklarācija, kas reabilitētu tos cilvēkus, kuri padomju laikos savu politisko uzskatu dēļ tika ievietoti psihiatriskajās ārstniecības iestādēs, un oficiāli atzītu, ka viņi tika politiski vajāti un nepamatoti notiesāti, arī atzītu viņu cietušo statusu. Ļoti sāp sirds par šiem cilvēkiem."
