Straumēšanas platforma "Netflix" ceturtdien paziņoja, ka nepalielinās ASV mediju un izklaides kompānijai "Warner Bros. Discovery" izteikto pārņemšanas piedāvājumu, tādējādi faktiski izbeidzot cīņu par tās pārņemšanu ar mediju un izklaides uzņēmumu "Paramount Skydance".
"Warner Bros. Discovery" padome secinājusi, ka jaunākais "Paramount" piedāvājums ir labāks par jau ar "Netflix" noslēgto vienošanos, taču "Netflix" vadītāji Teds Sarandoss un Gregs Pīters paziņojuši, ka atsakās palielināt savu piedāvājumu, uzskatot, ka šis darījums vairs nav finansiāli pievilcīgs.
Šāds pavērsiens nozīmē, ka "Warner Bros. Discovery", visticamāk, nonāks "Paramount" īpašumā.
Jau ziņots, ka "Paramount" paaugstināja "Warner Bros. Discovery" izteikto pārņemšanas piedāvājumu par vienu dolāru līdz 31 dolāram par akciju. Tāpat "Paramount" piedāvāja segt 2,8 miljardu dolāru līguma laušanas maksu, kas "Warner Bros. Discovery" būtu jāmaksā "Netflix", ja tas atteiktos no šī darījuma. "Paramount" arī apņēmies samaksāt "Warner Bros. Discovery" septiņus miljardus dolāru gadījumā, ja varasiestādes bloķētu šo darījumu.
Savukārt decembra izskaņā miljardieris Lerijs Elisons piedāvāja personīgo garantiju 40,4 miljardu dolāru apmērā, lai atbalstītu "Paramount" izteikto piedāvājumu "Warner Bros. Discovery" pārņemšanai.
Ar šo garantiju Lerijs Elisons centies mazināt "Warner Bros. Discovery" direktoru padomes paustās bažas, ka "Paramount" izteiktais piedāvājums ir pārāk riskants.
"Paramount" piedāvājumā atšķirībā no "Netflix" piedāvājuma paredzēts iegādāties arī "Warner Bros. Discovery" kabeļtelevīzijas aktīvus, to vidū CNN.
"Paramount" nesen pārņēma programmatūras kompānijas "Oracle" dibinātāja, miljardiera un ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāja Lerija Elisona dēla Deivida Elisona dibinātā kinostudija "Skydance". Amerikāņu mediji izteikuši pieņēmumus, ka Baltajam namam ir interese, lai Elisonu ģimene varētu noslēgt šo darījumu, jo tad tās īpašumā nonāktu arī CNN, kas kritizē Trampu.
