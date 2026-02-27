"Nabadzības jēga neatspoguļojas tikai ienākumos, labumos vai stratēģijās. Nabadzība jādzēš no cilvēku galvas." Latvijas iedzīvotāju vidējie ienākumi gadu no gada aug, vairojas arī pirktspēja, tomēr trūcīgākās sabiedrības daļas rocība aizvien vairāk atpaliek no turīgākās daļas. Arī apkures rēķinu krīzes uzliesmojums pēc mēreni auksta ziemas mēneša liecina, ka nabadzība valstī ir aktuāla problēma.
"Lai arī kopumā valstī iedzīvotāju ienākumi un pirktspēja ir vairojušies, šis process ir pārāk lēns un nepietiekamos apjomos. Un Latvijas iedzīvotāju labklājība vēl arvien nesasniedz Eiropas Savienības valstu vidējo līmeni," uzsver Eiropas Pretnabadzības tīkla dalīborganizācijas "EAPN-Latvia" valdes priekšsēdētāja Laila Balga, un piebilst: "Pērn 7,8% Latvijas iedzīvotāju bija pakļauti dziļai materiālai un sociālai nenodrošinātībai, bet 22,5% bija tieši pakļauti nabadzības riskam. Tie ir vairāk nekā 400 tūkstoši valsts iedzīvotāju."
Pirktspēja augusi
Par spīti cenu kāpumam, kas negausīgi aprij lielu daļu ienākumu pieauguma, iedzīvotāju pirktspēja pēdējo desmit gadu laikā ir nedaudz augusi. Statistiķi izrēķinājuši, ka 2014. gadā vidēji viens strādājošais par visu algu varēja nopirkt, piemēram, 84 kg vārītās desas vai 630 litrus piena, vai 4002 olas, bet 2024. gadā par vidējo algu sanāca jau 114 kg desas vai 874 litri piena, vai 4038 olas. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka līdzīgi bijis ar citiem pamata produktiem, izņemot liellopu gaļu, kartupeļus un maizi, ko 2024. gadā par algu varēja iegādāties nedaudz mazākā apjomā. Lai gan par vidējo pensiju caurmērā var nopirkt gandrīz divreiz mazāk pārtikas nekā par vidējo algu, tomēr pensionāru pirktspēja augusi straujāk. Par vidējo pensiju 2024. gadā varēja iegādāties 2210 olas (2014. gadā –1902 olas) vai 63 kg vārītās desas (40 kg 2014. g.), vai 479 litrus piena (299 litri 2014. g.).
Ienākumu kāpums bijis krietni straujāks. Laikā no 2004. līdz 2014. gadam vidējie mēneša ienākumi uz vienu mājsaimniecību valstī trīskāršojušies, bet no 2014. līdz 2024. gadam tie dubultojušies. Mājsaimniecībai laukos 2004. gadā mēneša ienākumi vidēji bija nepilni 300 eiro, 2014. gadā – jau 858 eiro, bet 2024. gadā – 2069 eiro. Vēl pirms desmit un divdesmit gadiem augstāki vidējie ienākumi bija pilsētas mājsaimniecībām, bet 2024. gadā laucinieki pārspēja pilsētniekus.
Vienlaikus dati Latvijā uzrāda ļoti augstu ienākumu nevienlīdzību. 2024. gadā visturīgāko iedzīvotāju ienākumi bija 6,7 reizes lielāki nekā vistrūcīgāko iedzīvotāju ienākumi. Savukārt Džini koeficients 2024. gadā bija 35,6%, uzrādot augstāko reģistrēto ienākumu nevienlīdzības rādītāju pēdējo gadu laikā.
No Eiropas Savienības (ES) valstīm vienīgi Bulgārijā plaisa starp nabadzīgajiem un turīgajiem ir vēl izteiktāka.
Vistrūcīgākajās Latvijas mājsaimniecībās 2024. gadā ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli bija vidēji 317 eiro mēnesī, kamēr visturīgākajās mājsaimniecībās – vidēji 2084 eiro mēnesī. Nevienai no trūcīgākajām mājsaimniecībām ienākumi nebija augstāki par 474 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, bet turīgāko mājsaimniecību vidū šis rādītājs bija 1327 eiro.
Arī reģionālā griezumā Latvijas iedzīvotāju vidējie ienākumi var atšķirties pat uz pusi. Tā 2024. gadā viszemākie ikmēneša ienākumi bijuši Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas, Augšdaugavas un Balvu novadā – no 538 līdz 593 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli, liecina CSP mediānas rādītāja aprēķini. Savukārt turīgāko iedzīvotāju galā – Saulkrastu, Ropažu, Ķekavas, Ādažu un Mārupes novadā – vienam mājsaimniecības loceklim ticis no 949 līdz 1196 eiro.
Gandrīz pusei (45%) Latgales reģiona mājsaimniecību 2024. gadā galvenais iztikas avots bija pensijas un pabalsti jeb sociālie transferti (ietver valsts un pašvaldības piešķirtās pensijas un pabalstus, uzturlīdzekļus bērniem, stipendijas, sociālās apdrošināšanas pabalstus un kompensācijas). Salīdzinājumam – Rīgā tikai 28 procenti mājsaimniecību pamatā ir atkarīgas no valsts un pašvaldības atbalsta. CSP pārskats par Latvijas mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem 2024. gadā liecina, ka turīgākajām mājsaimniecībām ienākumi no algota darba veidoja līdz 76% no ienākumiem, kamēr trūcīgākajām mājsaimniecībām – tikai 40,3%.