2026. gada aukstā un sniegiem bagātā ziema, kā arī vietām ievērojamais ledus biezums Latvijā radījis priekšnoteikumus tam, ka atkušņa laikā iespējama plašu un bīstamu palu veidošanās ar augstu ūdens līmeni, tādējādi būtiski palielinot pavasara plūdu risku, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).
ZM skaidro, ka straujas sasilšanas gadījumā situāciju var sarežģīt biezās sniega segas kušana, īsā laikā radot lielu ūdens apjomu. Tas savukārt var izraisīt strauju ūdens līmeņa celšanos, palieņu un citu zemāku teritoriju applūšanu.
Papildu riskus rada straumju nestais ledus un vižņi, kas var sablīvēt ūdensteces, bojāt transportbūves jeb caurtekas, kā arī appludināt sējumus, dzīvojamās un saimniecības ēkas.
Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ) atgādina, ka zemes īpašniekiem laikus jāpārbauda ūdensnotekas, novadgrāvji, ūdenskrātuves un to būves, tostarp caurtekas zem ceļiem, un pirms palu sākuma jāveic preventīvi pasākumi — jāpārliecinās, vai sistēmas nav aizsērējušas un vai tajās nav izveidojušies šķēršļi.
ZMNĪ aicina zemju un infrastruktūras īpašniekus un apsaimniekotājus par meliorācijas sistēmu avārijām vai to draudiem, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību vai radīt nepieciešamību evakuēt cilvēkus un mājdzīvniekus no riska zonas, nekavējoties informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, attiecīgo pašvaldību un ZMNĪ reģionālo meliorācijas nodaļu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu