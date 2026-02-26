Irāna mēģina izstrādāt starpkontinentālās ballistiskās raķetes, kas reiz varētu sasniegt ASV, trešdien paziņoja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, raksturojot Teherānas raķešu programmu kā "neilgtspējīgus draudus".
Vašingtona ir novērojusi, ka Irāna paplašina tās arsenālā esošo raķešu darbības rādiusu, Rubio sacīja reportieriem Sentkitsas un Nevisas galvaspilsētā Basterā. Ir skaidrs, ka Irāna tiecas izstrādāt ieročus, kas spētu sasniegt ASV, sacīja Rubio.
Irānai jau pieder ieroči, kas var apdraudēt lielu daļu Eiropas, sacīja Rubio.
Viņš pauda pārsteigumu, ka Teherāna turpina investēt tālāka darbības rādiusa raķetēs, neraugoties uz sankcijām un smagām ekonomiskām grūtībām. "Tie ir neilgtspējīgi draudi," sacīja Rubio, kurš ir arī ASV prezidenta Donalda Trampa padomnieks nacionālās drošības jautājumos.
Runājot pirms jaunas ASV un Irānas sarunu kārtas Ženēvā, Rubio sacīja, ka diplomātija nekad netiek noraidīta un ka Tramps dod priekšroku diplomātiskiem risinājumiem. Viņš nosauca ceturtdien paredzēto tikšanos, kas ir trešā sarunu kārta šogad, par "nākamo iespēju sarunāties".
Rubio informēja, ka netiešās sarunas, kas notiek ar Omānas starpniecību, fokusēsies galvenokārt uz Irānas kodolprogrammu. ASV delegāciju tajās vadīs īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.
Rubio sacīja, ka Vašingtona cer uz progresu šajās sarunās, bet uzsvēra, ka Irānas atteikšanās apspriest savu ballistisko raķešu programmu vēl arvien ir "liela problēma".
