Krāšņā un svinīgā Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta Mikrofons” 30. jubilejas ceremonijā 28. februārī, Olimpiskajā centrā "Ventspils", tika noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
Labākais džeza, fanka vai soulmūzikas albums
Kārlis Auziņš “Double Trio” – „EQUILIBRIUM SUITE”
Producents: Mārtiņš Krastiņš
Izdevējs: “Jersika Records”
Labākais elektroniskās vai deju mūzikas albums
EIII – „Refractions”
Producents: Arvis Ahuns
Izdevējs: “Opal Tapes”
Labākais hiphopa mūzikas albums
“Prospekti” – “BIĻETE UZ VIENU GALU”
Producenti: Reinis Jurkovskis, Edgars Laksa
Izdevējs: pašizdots
Labākais indie vai alternatīvās mūzikas albums
“Stūrī zēvele” – „arLabunakti”
Producents: Mārtiņš Krastiņš
Izdevējs: NABA MUSIC
Labākais starpžanru vai instrumentālās mūzikas albums
Oskars Petrauskis, Marina Rebeka, Duglass Bostoks (Douglas Bostock), Liene Andreta Kalnciema, Liepājas Simfoniskais orķestris – „Gratitude”
Producenti: Normunds Slava, Edgardo Vertanesjans (Edgardo Vertanessian), Oskars Petrauskis
Izdevējs: “Prima Classic”
Labākais tradicionālās popmūzikas albums
Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna un Hans Antehed grupa – „ABPUSĒJI”
Producents:Normunds Rutulis, Hans Anteheds (Hans Antehed), Armands Treilihs
Izdevējs: pašizdots
Labākais mūzikas albums bērniem
Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis "Tī Mažors" – “Man ir ģimene”
Producents: Leons Sējāns
Izdevējs: pašizdots
Labākais popmūzikas albums
“Sudden Lights” – „īsas vasaras, garas ziemas”
Producents: Gatis Zaķis
Izdevējs: SIA "Sudden Lights”
Labākais roka vai metāla mūzikas albums
“Skyforger” – „Teikas”
Producents: Gints Lundbergs
Izdevējs: SIA “Thunderforge Records”
Labākais tautas vai pasaules mūzikas albums
“The Baltic Sisters” – „Värav / Vārti / Vartai”
Producents: Gatis Gaujenieks
Izdevējs: CPL Music
Labākais klasiskās vai vokālās mūzikas albums
“Trio Baltia” – "Baltie putni"
Producents: Jānis Straume
Izdevējs: SKANi
Labākā dziesma
Fiņķis – „BAUDAM!”
Producenti: Andis Ansons, Kristaps Ērglis
Izdevējs: pašizdots
Labākais debijas albums
Emilija – „Tintes stāsts”
Producents: Povels Olsons (Povel Olsson)
Izdevējs: 8whales records
Labākais videoklips
“Carnival Youth” un Evija Vēbere – „Labākā doma pasaulē”
Režisori: Edgars Kaupers, Emīls Kaupers
Izdevējs: “Carnival Youth”
Labākais koncertieraksts
“Stūrī zēvele” – „arLabunakti”
Režisori: Raitis Bērziņš, Zigmunds Ziemelis, Klāvs Lauls
Izdevējs: NABA MUSIC
Labākais albuma dizains
Folkloras kopa „Grodi” – „Sudrabu smeldama”
Dizaineri: Artūrs Analts, Aurēlija Rancāne
Gada albums
“Sudden Lights” – „īsas vasaras, garas ziemas”
Producents: Gatis Zaķis
Izdevējs: SIA "Sudden Lights"
Labākais producents
Mārtiņš Krastiņš
Radio hits
Fiņķis – „BAUDAM!”
Producenti: Andis Ansons, Kristaps Ērglis
Izdevējs: pašizdots
Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā
Grupa “Iļģi”
Pasniedzot Fiņķim balvu “Gada dziesma”, Raimonds Tiguls sacīja: “Ir dziesmas, kas atstāj lielu nospiedumu ne tikai uz vienu cilvēku, bet uz veselām paaudzēm…” Savukārt, ilggadējā koncertzāles “GORS” vadītāja Diāna Zirniņa, pasniedzot “Gada albums” balvu “Sudden Lights” sacīja: “Kamēr jūs radīsiet mūziku, mēs kā tauta un mēs kā valsts turpināsimies.”
"Zelta mikrofona" 30 gadu jubilejas ceremoniju vadīja ētera personības Sanda Dejus, Madara Kivkucāne un Beta Beidz. Par godu lielajai jubilejai uz skatuves atkal satikās dažādu gadu ceremoniju vadītāji - ētera personības, mūziķi un šovmeņi.
Ceremonijā ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem priecēja “Zelta Mikrofona” balvu ieguvēji, un zvaigznes, kas pārstāv trīs desmitgades Latvijas mūzikā. Īpašus priekšnesumus šim vakaram bija sagatavojuši Ventspils bigbends un Ventspils Kamerorķestris (diriģents Aigars Meri), Normunds Rutulis, “Dzeguzīte", "Apvedceļš", "Dzelzs vilks", "Baltic Groove Orchestra" (diriģents – Jānis Ivuškāns), Ivo Fomins, "Very Cool People", Daniela Mase, Ozols, Emilija, "The Sound Poets", "Dagamba", "Musiqq", "Iļģi" un citi.
Pasākuma tiešraidi varēja vērot TV3 ekrānos.
Portāla Lasi.lv lasītāju simpātiju balvu saņēma grupa "Stūrī zēvele".
