Krāšņā un svinīgā Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta Mikrofons” 30. jubilejas ceremonijā 28. februārī, Olimpiskajā centrā "Ventspils", tika noskaidroti laureāti 20 kategorijās.

Labākais džeza, fanka vai soulmūzikas albums

Kārlis Auziņš “Double Trio” – „EQUILIBRIUM SUITE”

Producents: Mārtiņš Krastiņš

Izdevējs: “Jersika Records” 

Foto: Ieva Romaško

Labākais elektroniskās vai deju mūzikas albums

EIII – „Refractions”

Producents: Arvis Ahuns

Izdevējs: “Opal Tapes” 

Foto: Ieva Romaško

Labākais hiphopa mūzikas albums

“Prospekti” – “BIĻETE UZ VIENU GALU”

Producenti: Reinis Jurkovskis, Edgars Laksa

Izdevējs: pašizdots 

Labākais indie vai alternatīvās mūzikas albums

“Stūrī zēvele” – „arLabunakti”

Producents: Mārtiņš Krastiņš

Izdevējs: NABA MUSIC 

Foto: Publicitātes

Labākais starpžanru vai instrumentālās mūzikas albums

Oskars Petrauskis, Marina Rebeka, Duglass Bostoks (Douglas Bostock), Liene Andreta Kalnciema, Liepājas Simfoniskais orķestris – „Gratitude”

Producenti: Normunds Slava, Edgardo Vertanesjans (Edgardo Vertanessian), Oskars Petrauskis

Izdevējs: “Prima Classic” 

Labākais tradicionālās popmūzikas albums

Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna un Hans Antehed grupa – „ABPUSĒJI”

Producents:Normunds Rutulis, Hans Anteheds (Hans Antehed), Armands Treilihs

Izdevējs: pašizdots 

Labākais mūzikas albums bērniem

Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis "Tī Mažors" – “Man ir ģimene”

Producents: Leons Sējāns

Izdevējs: pašizdots 

Labākais popmūzikas albums

“Sudden Lights” – „īsas vasaras, garas ziemas”

Producents: Gatis Zaķis

Izdevējs: SIA "Sudden Lights” 

Labākais roka vai metāla mūzikas albums

“Skyforger” – „Teikas”

Producents: Gints Lundbergs

Izdevējs: SIA “Thunderforge Records” 

Labākais tautas vai pasaules mūzikas albums

“The Baltic Sisters” – „Värav / Vārti / Vartai”

Producents: Gatis Gaujenieks

Izdevējs: CPL Music 

Labākais klasiskās vai vokālās mūzikas albums

“Trio Baltia” – "Baltie putni"

Producents: Jānis Straume

Izdevējs: SKANi 

Labākā dziesma

Fiņķis – „BAUDAM!”

Producenti: Andis Ansons, Kristaps Ērglis

Izdevējs: pašizdots 

Labākais debijas albums

Emilija – „Tintes stāsts”

Producents: Povels Olsons (Povel Olsson)

Izdevējs: 8whales records 

Labākais videoklips

“Carnival Youth” un Evija Vēbere – „Labākā doma pasaulē”

Režisori: Edgars Kaupers, Emīls Kaupers

Izdevējs: “Carnival Youth” 

Labākais koncertieraksts

“Stūrī zēvele” – „arLabunakti”

Režisori: Raitis Bērziņš, Zigmunds Ziemelis, Klāvs Lauls

Izdevējs: NABA MUSIC 

Labākais albuma dizains

Folkloras kopa „Grodi” – „Sudrabu smeldama”

Dizaineri: Artūrs Analts, Aurēlija Rancāne 

Gada albums

“Sudden Lights” – „īsas vasaras, garas ziemas”

Producents: Gatis Zaķis

Izdevējs: SIA "Sudden Lights" 

Labākais producents

Mārtiņš Krastiņš

Radio hits

Fiņķis – „BAUDAM!”

Producenti: Andis Ansons, Kristaps Ērglis

Izdevējs: pašizdots

Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā

Grupa “Iļģi”

Pasniedzot Fiņķim balvu “Gada dziesma”, Raimonds Tiguls sacīja: “Ir dziesmas, kas atstāj lielu nospiedumu ne tikai uz vienu cilvēku, bet uz veselām paaudzēm…” Savukārt, ilggadējā koncertzāles “GORS” vadītāja Diāna Zirniņa, pasniedzot “Gada albums” balvu “Sudden Lights” sacīja: “Kamēr jūs radīsiet mūziku, mēs kā tauta un mēs kā valsts turpināsimies.”

"Zelta mikrofona" 30 gadu jubilejas ceremoniju vadīja ētera personības Sanda Dejus, Madara Kivkucāne un Beta Beidz. Par godu lielajai jubilejai uz skatuves atkal satikās dažādu gadu ceremoniju vadītāji - ētera personības, mūziķi un šovmeņi.

Ceremonijā ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem priecēja “Zelta Mikrofona” balvu ieguvēji, un zvaigznes, kas pārstāv trīs desmitgades Latvijas mūzikā. Īpašus priekšnesumus šim vakaram bija sagatavojuši Ventspils bigbends un Ventspils Kamerorķestris (diriģents Aigars Meri), Normunds Rutulis, “Dzeguzīte", "Apvedceļš", "Dzelzs vilks", "Baltic Groove Orchestra" (diriģents – Jānis Ivuškāns), Ivo Fomins, "Very Cool People", Daniela Mase, Ozols, Emilija, "The Sound Poets", "Dagamba", "Musiqq", "Iļģi" un citi.

Pasākuma tiešraidi varēja vērot TV3 ekrānos.

Portāla Lasi.lv lasītāju simpātiju balvu saņēma grupa "Stūrī zēvele".

