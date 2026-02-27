Eiropas Komisija (EK) uzdevusi Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklēt bijušā Lielbritānijas vēstnieka ASV Pītera Mandelsona saistību ar amerikāņu finansistu un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu laikā, kad Mandelsons bija ES tirdzniecības komisārs.
"Ņemot vērā apstākļus un ievērojamo publiski pieejamo dokumentu apjomu, Eiropas Komisija (EK) 18. februārī arī lūdza OLAF izpētīt šo jautājumu," paziņoja komisijas pārstāvis.
Saistībā ar Mandelsonu tiek veikta izmeklēšana par iespējamiem amatnoziegumiem, ņemot vērā viņa attiecības ar Epstīnu.
Skandāls ap Mandelsona saiknēm ar Epstīnu sašūpojis arī Lielbritānijas premjerministra Kīra Stērmera vadību.
Stārmers iecēla Mandelsonu vēstnieka amatā, neraugoties uz brīdinājumiem par viņa draudzību ar Epstīnu.
Pirms Lielbritānija pameta ES, Mandelsons no 2004. gada novembra līdz 2008. gada oktobrim bija ES tirdzniecības komisārs.
Kā liecina ziņu aģentūras "Associated Press" analizētie dokumenti, Mandelsonam bija kontakti ar Epstīnu un Gileinu Maksvelu gan šī amata pilnvaru laikā, gan pirms un pēc tam.
Visiem ES komisāriem ir jāievēro ētikas un uzvedības kodekss. Aizdomas par šo pienākumu pārkāpumiem var izraisīt izmeklēšanu.
