ASV prezidents Donalds Tramps otrdien teica runu par valsts stāvokli, tajā solot "pārmaiņas uz mūžiem".
Trampam ierodoties ASV Kongresa abu palātu kopīgā sēdē, republikāņi viņu sagaidīja ar stāvovācijām, savukārt demokrāti protestēja, paliekot sēžam. Laikraksts "The New York Times" iepriekš ziņoja, ka vismaz 40 demokrāti neieradīsies uz šo Trampa runu. "Mani tautieši amerikāņi, mūsu valsts ir lielāka, labāka, bagātāka un stiprāka nekā jebkad agrāk," sacīja Tramps. 79 gadus vecais prezidents cerēja ar šo runu pārliecināt vēlētājus par viņa otrās prezidentūras pirmā gada sasniegumiem. Trampa popularitāte aptaujās ir kritusies, un republikāņi baidās zaudēt savu nelielo vairākumu Pārstāvju palātā, jo tas draudētu ar Trampa atlikušā prezidentūras termiņa paralīzi un viņa pakļaušanu iespējamam trešajam impīčmentam. Tramps tomēr uzņēma izaicinošu toni, sakot pirmo runu par valsts stāvokli savas otrās prezidentūras laikā. "Šovakar, tikai pēc viena gada, es varu ar cieņu un lepnumu teikt, ka mēs esam panākuši tādu pārveidi, kādu neviens agrāk nav redzējis, un pārmaiņas uz mūžiem," sacīja Tramps. Prezidents izmantoja amerikāņu sajūsmu par ASV vīriešu hokeja izlases izcīnītajām zelta medaļām, uzaicinot tās spēlētājus pievienoties viņam šajā Kongresa sēdē. Tramps arī paziņoja, ka piešķir augstāko ASV civilo apbalvojumu Prezidenta Brīvības medaļu šīs komandas vārtsargam
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu