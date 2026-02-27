Madonas novada Kultūras centra kultūras projektu vadītājas metodiskā darbā, režisores Ināras Cakules darba dienas ritums pilsētas simtgades svētku gadā nu ilgstot no agra rīta līdz pat vēlam vakaram.
Jau rīt, 28. februārī, plkst. 17 Madonas novada Kultūras centrā gaidāms pasākums "Neparasti parastie madonieši". Tur aicina satikt īpašos madoniešus, kurus atpazīst ne tikai Madonā, bet visā Latvijā un ārpus valsts robežām. "Viņi ir cilvēki, kuri ar savu darbu ir sasnieguši tālākus apvāršņus un pārliecināti sevi sauc par madoniešiem. Viņus apbrīnojam un lepojamies, vēlamies no viņiem mācīties." Starp īpašajiem madoniešiem ir biologs, politologs un Latvijas bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aktrise Olga Dreģe, ceļotājs un izaugsmes treneris Andžejs Reiters, producents Jānis Kļaviņš, mikroķirurgs Aivars Tihonovs, basketbolists Zigmārs Raimo. Par labu un omulīgu sajūtu, interesantām sarunām visa vakara gaitā rūpēsies Valters un Arnis Krauzes, kuri arī sevi saista ar Madonu.
Ikdienā Ināra Cekule ir arī Madonas novada kultūras centra Rūdolfa Blaumaņa Madonas tautas teātra režisore, kā arī veido novada pasākumu režiju: "Kopš kultūras centra reorganizācijas joprojām strādāju ar kolektīviem, vēl klāt nākušas novada kolektīvu mākslinieciskās skates, arī novada lielie pasākumi. 4. maijā veidosim Madonas simtgades svētku programmu, kurā, izdziedot Madonas autoru radītās dziesmas, gaidāms arī novada koru lielkoncerts."
Kā stāsta Ināra, Madonas novadā kultūras notikumi seko cits citam un visā novadā ir daudz aktīvu amatierkolektīvu: "Turamies. Katrā vietiņā katrs kolektīvs ir vērtība, jo darbojoties tas uzreiz ir pienesums visam namam, pagastam un novadam. Ja ir cilvēki, tad ir pasākumi un vieta ir dzīva. Tiklīdz kādu kolektīvu noņem, tā tai vietā paliek sāpīgs tukšums."
Teātris. Vietējie – ļoti meistarīgi
Nesen bija patīkams pārsteigums, mani tiešām uzrunāja mūsu pašu Mētrienas tautas nama amatierteātra "Maskarāde" režisores Annas Anitas Amatas iestudētā Paula Putniņa luga "Ar būdu uz baznīcu". Sajutos tāpat, kā skatoties kādu profesionālu teātri, ļoti meistarīgi! Laba un ļoti viegla aktierspēle, turklāt pavisam vienkārši, bet izcili risinātas dekorācijas. Pilnīgi droši šo iestudējumu var ieteikt jebkuram.
Koncerts. Kā no citas pasaules
Nesen Madonā spēlēja izcilais latviešu pianists Andrejs Osokins ar savu jauno koncertprogrammu "Mocarts, Debisī un klavieres". Tik izcilu, vieglu klavierspēli, tik skaistu klasisko mūziku gan nebiju agrāk klausījusies, bija sajūta, ka skaņas lido gluži kā no kādas citas pasaules.
Mums arī pašiem ir skaisti koncerti, īpaši gribu pieminēt ikgadējo 18. novembra koncertu, kad bija sastrādāšanās ar grupu "Straume" un bija īpaši skaista scenogrāfija. Tas bija pārsteigums mums pašiem.
Izstāde. Ziemas izskaņā
Pēdējā laikā neesmu nekur tālu bijusi. Kultūras centra tēlotājmākslas studija "Madona" un tās vadītājs Agris Sārs pagājušajā gadā svinēja studijas 50 darba gadu jubileju, un tās mākslinieki teju nepārtraukti, arī pašreiz, mūsu namā atjauno izstādes. Man ļoti patīk ziemas izskaņā izliktā ļoti skaistā gleznu izstāde ziemas noskaņās "Ziemā".
Grāmata. Bērnības laime
Kā pēdējo grāmatu šobrīd esmu izlasījusi Zanes Daudziņas "Bērnudienas komunālijā". Tā bija viegla lasāmviela, brīžam varēja iesmiet par bērnu skatpunktu uz pasauli padomju laikā. Bērnam jau viss liekas ļoti vienkārši un, galvenais, lai jūtas laimīgs, neraugoties uz apstākļiem, kādi valda visapkārt.
Kino. Smeldzīgi un patiesi
Mēs varam lepoties ar to, ka Madonā ir saglabāts kinoteātris. Redzēju basketbola filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", kura mani ļoti uzrunāja, priecājos par brīnišķīgo aktierspēli! Starp citu, Agnese Budovska ir no šejienes nākusi, madoniete. Stāsts ir ļoti smeldzīgs un patiess, dziļi ievilka pagājušajā laikmetā, aizrunāja par vērtībām, par cīņu, par to, kā cilvēkiem vajadzēja izdzīvot. Lika aizdomāties, kādiem principiem drīkst pārkāpt un kādiem nevar pārkāpt pāri.
