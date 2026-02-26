No pagājušā gada 1. septembra līdz šā gada 8. janvārim vairāki Saeimas deputāti administratīvi sodīti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kā arī saņēmuši sodus par valodas prasību neievērošanu un Ieroču aprites likuma pārkāpumiem, liecina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas apkopotā informācija.
Deputāts Artūrs Butāns (NA) sodīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, neapstājoties pie "Stop" zīmes. Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV) sodīts par rīkojuma ceļa zīmju prasību neievērošanu, savukārt Zanei Skujiņai-Rubenei (JV) izteikts brīdinājums par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts.
Deputātes Ilze Indriksone (NA) un Linda Matisone (AS) pārkāpušas ceļu satiksmes noteikumus, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu dažādā apmērā. Gunāram Kūtrim (ZZS) izteikts brīdinājums par atļautā ātruma pārsniegšanu apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā.
Pie frakcijām nepiederošajai deputātei Jeļenai Kļaviņai, kura Saeimā ievēlēta no "Stabilitātei!" saraksta, piemērots naudas sods par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvie akti paredz valsts valodas lietošanu.
Savukārt Didzim Šmitam piemērots naudas sods par gāzes ieroča un signālieroča vai to munīcijas aprites noteikumu pārkāpumu.
Maija Armaņeva (LPV) sodīta par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" pārkāpumu. Armaņeva par savu deputāta palīgu bija izraudzījusies dzīvesbiedru Māri Mežalu. Deputātei piemērots 100 eiro naudas sods, kas jau samaksāts.
