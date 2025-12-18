Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz palielināt lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevu jeb vinješu likmes kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām, no 2026. gada 1. janvāra nestāsies spēkā.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītāja Anda Čakša trešdien sēdē atgādināja, ka attiecīgo likumu otrreizējai caurlūkošanai nodeva Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un ir iesniegti daudzi priekšlikumi. Tādējādi komisija trešdien uzklausīja visas iesaistītās puses, lai saprastu kopējo situāciju. Viņa minēja, ka šis likums no 2026. gada 1. janvāra vēl nestāsies spēkā un komisija darbu pie likumprojekta turpinās janvārī.
Saeimas "Jaunās Vienotības" frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics pauda viedokli, ka nākamajā gadā nevajadzētu palielināt vinješu likmes kravas auto no 3,001 līdz 3,5 tonnām, kā arī jāpaplašina atbrīvojumu periods no vinjetēm lauksaimniekiem un jādiskutē par citām jomām, kurām, iespējams, ir nepieciešami atvieglojumi. Viņaprāt, ātrākais, kad likums varētu stāties spēkā, ir nākamā gada 1. marts.
Valsts prezidenta padomniece Kristīne Līce skaidroja, ka prezidenta ieskatā likuma otrreizējā caurskatīšanā ir jāuzklausa visas iesaistītās puses, jāizvērtē nodevas likmes paaugstināšana pret ieguvumiem, ko tā sniedz, kā arī jāpārliecinās, ka piedāvātie grozījumi, tostarp paplašinātais ceļu tīkls, sasniegs izvirzītos mērķus. Vienlaikus viņa minēja, ka ir jāpārliecinās, kādi iespējami atvieglojumi no vinješu maksām nepieciešami citām sabiedrības grupām.
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs uzsvēra, ka grozījumu mērķis ir pārorientēties uz dzelzceļu, veicināt Zaļo kursu un kombinētos pārvadājumus. "Nodevas jēga ir uzlabot ceļu tīklu, jo, iekasējot vinjetes, iegūstam papildu līdzekļus ceļu atjaunošanai," viņš piebilda. Tāpat viņš norādīja, ka ministrija rosina palielināt vinješu atvieglojumu periodu zemniekiem no 1. marta līdz 30. novembrim.
Biedrības "Zemnieku saeima" valdes loceklis Mārtiņš Trons uzsvēra, ka ar zemniekiem ir panākts daļējs kompromiss par atvieglojumu periodu, tomēr viņš aicināja vēl vairāk "nākt pretī" mazajiem biznesiem, kas izmanto kravas auto no 3,001 līdz 3,5 tonnām.
Saeimas komisijas vadītāja Čakša aģentūrai LETA sacīja, ka komisijā iesniegtie priekšlikumi ir "dažādos līmeņos", tādēļ Finanšu ministrijai kopā ar Satiksmes ministriju uzdots izvērtēt izmaksas katram priekšlikumam.
