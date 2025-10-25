AS "Sadales tīkls" ar Igaunijas sadales sistēmas operatoru (SSO) "Elektrilevi" ir noslēgusi divpusēju saprašanās memorandu par savstarpējo palīdzību plaša mēroga tīkla bojājumu gadījumos un ar to saistītām mācību, pieredzes apmaiņas un inovāciju attīstības aktivitātēm.
Plānots, ka šim memorandam jau tuvākajā laikā varētu pievienoties arī Lietuvas SSO "ESO", tādējādi nostiprinot sadarbību visas Baltijas mērogā.
Memoranda mērķis ir nodrošināt ātrāku, pārskatāmāku un koordinētāku palīdzības sniegšanu situācijās, kad iekšējie resursi ir izsmelti vai nepietiekami, vienlaikus saglabājot nacionālo prioritāti un darba drošību kā augstāko principu. Neparasti stipru vētru, plūdu, meža ugunsgrēku vai citu stihiju gadījumā tīklā var rasties plaša mēroga bojājumi, kuru novēršanai nepieciešama koordinēta pārrobežu sadarbība starp Baltijas valstu operatoriem.
"Ikdienā uzturam ciešas attiecības ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem un jau iepriekš esam snieguši palīdzīgu roku elektrotīkla atjaunošanas darbos. Piemēram, sarežģīta situācija visā Baltijā bija pērn augustā, kad mūsu valstis šķērsoja nepieredzēti stipra vasaras vētra – tikko situācija bija stabilizējusies Latvijā, devāmies palīgā novērst bojājumus Lietuvā. Savukārt vairākus mēnešus pirms tam palīdzējām igauņu kolēģiem tikt galā ar snieglieces sekām," stāsta AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons, norādot, ka saprašanās memorands ļaus oficiāli nostiprināt šo sadarbību un vienoties par konkrētiem sadarbības virzieniem. "Nākotnē plānojam kopīgi organizēt mācības, stiprinot plaša mēroga bojājumu novēršanas gatavību Baltijas mērogā, kā arī sadarboties inovāciju attīstības jomā," sola S. Jansons.
Memorands paredz savstarpējas palīdzības sniegšanu uz brīvprātības pamata. Katrā konkrētā gadījumā plānots noslēgt īsu vienošanos par palīdzības sniegšanu, precizējot darba apjomu un drošības prasības. Memorands nosaka arī informācijas apmaiņas kārtību, nodrošinot operatīvu saziņu starp kontaktpersonām. Pēc katra palīdzības sniegšanas gadījuma plānots apkopot secinājumus sadarbības pilnveidei. Tas veido praktisku sadarbības ietvaru, kas palīdz uzturēt risku novēršanas un reaģēšanas plānus, nodrošināt savstarpēju palīdzību krīzes situācijās un sadarboties valstu un reģionālā līmenī, lai nodrošinātu ātru elektroapgādes atjaunošanu pēc plaša mēroga bojājumiem.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".