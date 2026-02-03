Lai vasarā priecātos par bagātīgi ziedošiem balkoniem, terasēm un dobēm, par to jāsāk domāt jau ziemā. Tieši šajā laikā sēj puķes ar ilgu veģetācijas periodu, kam no sēklas līdz pirmajiem ziediem nepieciešams vairāk laika. Pie šādiem augiem pieder, piemēram, petūnijas, lobēlijas, begonijas, pelargonijas un dihondras. Konsultē SIA "Mārupes sēklas" pārstāve Indra Ganiņa. 

Petūnijas

Petūnijas ir vienas no populārākajām vasaras puķēm, taču arī vienas no lēnāk augošajām. Tās jāsēj jau janvāra beigās, februārī. Sēklas ir ļoti sīkas, tāpēc tās nepārklāj ar zemi, bet tikai viegli ar dēlīti piespiež pie mitras substrāta virsmas. Vienmērīgākai sēklu sadīgšanai sējumam pārklāj polietilēna plēvi vai stiklu, ko pēc sadīgšanas noņem. 

Optimāla dīgšanas temperatūra ir 22–24 grādi pēc Celsija. Laista, viegli aprasinot. Pēc sadīgšanas temperatūru vēlams pazemināt līdz 18–20 grādiem. Kad stādiņiem izveidojušās 3–4 lapiņas, tos pārpiķē 5 x 5 cm attālumā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē