Kaija, Kornēlija
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
#basketbolisti #filmas #režisori

"Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Emocionāla vēstures mācība un patriotisma pote

Anita Uzulniece / Latvijas Avīze
2025. gada 12. novembris, 10:00
2025. gada 12. novembris, 10:00
Agnese Budovska komandas "TTT" līderes Dzidras Uztupes-Karamiševas lomā.
Agnese Budovska komandas "TTT" līderes Dzidras Uztupes-Karamiševas lomā.
Foto: Raimonds Birkenfelds/Publicitātes

Agnese Budovska kā Dzidra Uztupe-Karamiševa ne tikai apbrīnojami labi spēlē basketbolu, bet arī izdzīvo visu dramatisko notikumu un pārbaudījumu gammu.

Dzintara Dreiberga filmas tiek ļoti gaidītas, to pirmizrādes notiek lielākajos valsts svētkos kā "Dvēseļu putenim" vai to priekšvakarā kā "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Šoreiz – "Forum Cinemas" n-tajās zālēs. "Dvēseļu puteņa" viens, šķiet, pirmais seanss, tomēr notika "Splendid Palace". Zāļu daudzums, pirmizrāžu plašums, protams, izskaidrojams ne tikai ar lielo patriotiski noskaņoto skatītāju skaitu – viņu gaidu piepildīšanai –, bet arī ar neparasti lielo masu skatu dalībnieku iesaisti abās filmās. Viņiem taču tie ir svētki!

Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrāde.
Foto: Jānis Konons/Publicitātes

Tā nu sestajā novembrī sagaidījām leģendārajai sieviešu basketbola komandai veltītās filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrādi. Nu jau to var redzēt kinoteātros ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā. Sociālie tīkli "kūp" no sajūsminātām un aizkustinošām atsauksmēm, dažādi izdevumi pilni ar ļoti labām un interesantām intervijām ar filmas veidotājiem. Tādi profesionālie izdevumi kā "kinoraksti.lv" jau publicējuši pat vairākas nopietnas recenzijas.

Atļaujos jau iepriekš paziņot, ka necentrēšos ne uz vēsturisko un hronoloģisko atbilstību, ne tērpu, apavu, interjeru u.tml. atbilstību, vienkārši taupot laiku un telpu. Basketbolu esmu spēlējusi, noteikumus zinu, uz ārzemēm tiku palaista tikai pēc neatkarības atgūšanas, ar radiem leģionā bijusi "darīšana", Stūra mājas stāvos gan, paldies Dievam, esmu tikai ekskursijā bijusi. Tas tā, īsumā, lai iegūtu lasītāju uzticību.

Jau filmas pagarā nosaukuma pirmā daļa "Tīklā" varbūt arī ietver tās dziļāko un plašāko būtību. Parāda šīs latviskākās sieviešu basketbola komandas sarežģīto tapšanas un veidošanās ceļu. Iemest bumbu tīklā! Jā, galvenais, bet arī – kā ap spēlētājām veidojās tas tā laika tīkls, brīžiem savelkoties dramatiski visai cieši, liekot uz spēles ne tikai sportisko karjeru, bet pat visu dzīvi.

Sadarbībā ar Ligitu Lukstraupi tapušajā scenārijā režisoram izdevies apvienot to gadu, sākot no piecdesmitajiem, realitāti ar savu varoņu personisko dzīvi un basketbola spēļu dinamiku. 

Agnese Budovska kā Dzidra Uztupe-Karamiševa ne tikai apbrīnojami labi spēlē basketbolu, bet arī izdzīvo visu dramatisko notikumu un pārbaudījumu gammu. Spēles spriedze – kurš kuru pie groza laukumā – filmā tikpat spēcīga ir Dzidras dzīves izšķirošajos mirkļos – aiziet ar brāli brīvībā vai palikt toreizējā "tautu cietumā" – PSRS.

Kadrs no Dzintara Dreiberga spēlfilmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
Kadrs no Dzintara Dreiberga spēlfilmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
Foto: Publicitātes

Vēstures mācībstunda

Bez aizraujošā stāsta par basketbola komandas uzvarām filma sniedz vērtīgu ieguldījumu jaunāko paaudžu vēstures mācībā. Parādot, ko tas padomju laikā maksāja – tikt pie normālas apdzīvojamās platības, tikt izlasē, tikt uz ārzemēm, izsprukt no sekotājiem, apvest ap stūri stukaču. Ar sportiskajām spējām tur nepietika. Emocionālo asi – atmiņas par lielo brāli, kuru vācu laikā iesauca leģionā un tagad izziņo par mirušu (kā daudzās ģimenēs, lai nebūtu nepatikšanu!) – filmā uztur bērnības ainas ar mazo, rudmataino Dzidru, un tieši tā kalpo par dzenošo sportistes neatlaidības spēku. Ar populāro saukli "redzēt Parīzi un mirt!" var atrunāties, bet to, ka tur ir brālis, neviens jau nenojauš. Droši vien ir dzirdēts, ka katrā ārzemju braucienā tika pielikts kāds instruktors, uzpasētājs/ziņotājs, tautā saukts par stukaču. Taču kā tas izpaudās, ka cilvēkam pat viesnīcas istabā, vienā gultā arī tāds bija, diez vai varējām iedomāties. Kādai "skaitļojamai mašīnai" bija jābūt Dzidras galvā, lai Brazīlijas viesnīcā acumirklī noreaģētu, lai neizietu ārā satikt brāli un izšķirtos par iešanu pie grupas vadītāja, čekista (labs aktiera Artūra Smoļjaņinova darbs) ziņot par "kontaktu mēģinājumu". Sarežģīts un ne visai skaidrs filmā ir Artūra Skrastiņa atveidotais Paula Strazda (prototips esot nacionālkomunists Pauls Dzērve) tēls. Pareizāk sakot, viņa funkcija komandas sastāvā. Strazda mēģinājumi kaut ko darīt latvietības uzturēšanas virzienā, gan palīdzot uzlabot sadzīves apstākļus, gan brīdinot par provokācijām un uzraugiem, viņam pašam dārgi maksāja.

Dinamika basketbola laukumā jūtama, pateicoties operatora Valda Celmiņa apbrīnojamajam darbam, bet 

dramatisko spriedzi izšķirošos būt vai nebūt mirkļos jūtam kā uz savas ādas Agneses Budovskas darbības (neceļas roka rakstīt "spēles") dēļ – sejas izteiksmes un montāžas salikuma iespaidā. Ko mēs, katrs no mums, darītu šajā brīdī viņas vietā? Tik skaudri.

Protams, ne tikai sportā, arī mākslā izšķirošs faktors ir komanda. Filmas "TTT" komandā Agneses Budovskas Dzidrai Karamiševai laba partnere ir basketbolistes Evelīnas Otto Skaidrīte Smildziņa un arī citas spēlētājas. Segšana, grūstīšanās, jebkāda veida pretinieka traucēšana, kamēr tiesneši par to nesoda, te ir atļauta, un filmā to jūtam. Varam arī, sēžot skatītāju zālē, patiesi uzgavilēt katram iemestajam grozam.

Tā laika hronikas iekļaušana stiprina ticamību. Varbūt nedaudz pārspīlēta ir epizode no pēckara situācijas ar krievu lakatos ievīstījušos "duņku", kas atbrīvošanas desmitās gadadienas svinību laikā uzklūp Dzidrai kā vienai no vietējām latvietēm, kas sadzemdējušas bērnus, lai tiktu pie viņai apsolītā dzīvokļa. Par apsaukāšanu par fašisti arī dzirdēts un lasīts (pat sporta laukumā?!,) droši vien garajos filmas gatavošanas gados to nevarēja paredzēt, bet šodien tas no jauna iegūst aktualitāti, kad Putins jau četrus gadus slepkavo Ukrainā, izsludinot to kā cīņu ar fašismu.

Cik skaisti, ka Jēkaba Reiņa atveidotais Aleksandrs Karamiševs varēja viņai "palīdzēt" tajā pēdējā prasību punktā (komjaunatne, partija, laulība), lai varētu spēlēt PSRS izlasē un pat izbraukt uz ārzemēm. Laulāto pāra attiecības redzam atturīgi saudzējošas (brāļa vēstuļu slēpšana) un arī pašaizliedzīgas, pieļaujot pat šķiršanās iespējamību (ja izdotos aizbēgt), ar tādu kā iekšēju maigumu. Noklausīšanās iekārtu meklēšana, autobraucēja racionālais prāts un uzvedības veids, kas, kā izrādās, palīdzēja pat veidot veiksmīgu karjeru bez iestāšanās komunistiskajā partijā.

Par šo līniju – sacensību karogu, uzrakstu maiņu, himnu un saukļu skandēšanu – nu gan katram skatītājam, kurš paspējis dzīvot PSRS laikos, pār galvu gāžas atmiņu un sajūtu gūzma. Ka tevi uzskata par krievu (vēl ilgu laiku pēc neatkarības atgūšanas – diemžēl), bet trimdas latvieši – par nodevēju, vēl vecāki cilvēki – ka tu intervijās saki to, kas uzrakstīts priekšā uz papīrīša, ka tu spēļu vai koncertu ārzemju turnejā baidies pieiet pie kāda trimdas latvieša un vēl daudzos citos gadījumos. Filmu dzīvīgu un patiesu padara arī tas, ka tā nevairās arī no konkurences, nenovīdības, pārpratumu atspoguļošanas – Karamiševas – Smildziņas sākotnējās attiecības, viņu izlīdzināšanās un vēlākā draudzība.

Lolitas Ritmanes mūzika filmā ir kā nemanāma, bet nepieciešama zemledus straume, kas veikli savieno tīklā sportisko, privāto un politisko. Bez uzspiedieniem, kā tas bija "Dvēseļu putenī".

Arī "Triju no Pārdaugavas" dziedātās Viļņa Blaumaņa komponētās "Tauta tālumā" uz garajiem beigu titriem izvēle ne tikai met nedaudz sentimentālu tiltu starp "tautu šai malā/tautu tai malā", bet arī iezīmē laiku, noskaņu un daudzas tā laika dilemmas. Komponēta 1970. gadā.

Palieciet zālē līdz pēdējam kadram – to kadru, pie kura līksmo katra latvieša sirds, redzēsim starp titriem – kā Dzidrai izdevās "uzmest" to čekistu, kurš palaida viņu uz Parīzi tikai tad, ja viņa solījās "stučīt" Skaidrīti Smildziņu.

Gribas pieminēt arī mazas filmas pērles – muša uz plika pakauša kādā patriotiskā sanāksmē, kuru Dzidra ievēro, koferis zem "Gagarina" kājām, lai viņš izskatītos garāks, kad komandai ir gods fotografēties kopā ar viņu. Ak Dievs, vai tiešām bijis "projekts" pārdēvēt Rīgu par Gagarinu?!

Paldies Dzintara Dreiberga komandai par patriotisma poti, ko filma dod, "lai drošāk stāvētu uz savām kājām" – kā režisors pats teica televīzijas raidījumā. Un tas – laikā, kad pasaulē karo, naidojas, draud ar iznīcību, bet mēs strīdamies un "skaldām matus", stājamies pretējās frontēs par tādām lietām, kas nav mūsu "TTT" meiteņu mazā pirkstiņa vērtas, ir tik svarīgi un nozīmīgi.

Foto: Publicitātes

