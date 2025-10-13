15. oktobrī,- "Latvijas koncertu" rīkotajā tradicionālajā Rudens kamermūzikas festivālā, kura patrons ir Pēteris Vasks, Mazajā ģildē ar solokoncertu uzstāsies pieckārtējā Lielās mūzikas balvas laureāte, operdziedātāja Inga Kalna, kuru šai sarunai sazvanu viņas mājās Hamburgā.

Ingas Kalnas dziedātājas pieredze ir teju unikāla – viņa ir diplomēta muzikoloģe, spoža un gudra dziedātāja, savu vokālo mākslu slīpējusi daudzviet pasaulē. Savā soloprogrammā Inga Kalna muzicēs kopā ar pianisti, Londonas Karaliskās Mūzikas koledžas un Mūzikas augstskolas Ženēvā profesori Diānu Ketleri.

Inga Kalna ir Eiropā pieprasīta baroka un klasicisma operu dziedone, savukārt aizrautība pret kamermūziku, kas dziedātājai jau no Dārziņskolas gadiem kopīga ar pianisti Diānu Ketleri, ļāvusi viņas balsij sulīgi uzplaukt daudzveidīgā romantisma repertuārā. Inga Kalna studējusi dziedāšanu Latvijas Mūzikas akadēmijā un Londonas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā. Viņa bijusi Latvijas Nacionālās operas un Hamburgas Valsts operas soliste. Lai arī šobrīd Ingas Kalnas ikdiena rit Hamburgā, viņa piecas reizes saņēmusi Latvijas Lielo mūzikas balvu un divkārt ieguvusi "Spēlmaņu nakts" balvu. 2017. gadā Inga Kalna iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri. Lielbritānijā viņa saņēmusi "Goldberg Operatic Prize" un "Bruce Millar-Gulliver Memorial Trust Award", bet Vācijā – "Wilhelm-Oberdörfer-Preis".

Inga Kalna strādājusi ar diriģentiem sers Kolinsu Deivisu, Rikardo Muti, Gerdu Albrehtu un daudzām citām slavenībām. Ar Renē Jakobsu viņa muzicējusi Drēzdenes Mūzikas festivālā, Insbrukas Senās mūzikas festivālā, Berlīnes Valsts operā un Eksanprovansas festivālā. Ingas Kalnas repertuārā ir gandrīz visu ievērojamāko Rietumeiropas komponistu operu liriskā soprāna partijas, kamermūzika un izvērstas formas darbi.

Ingas Kalnas un Diānas Ketleres ciešā draudzība un kaisme pret kamermūziku 2021. gadā vainagojusies albuma "Rosenband" ierakstā, kas divās kategorijās tika nominēts ierakstu balvai "Opus Klassik". Kopīgi izauklētajā jaunajā programmā, ko dzirdēsim 15. oktobrī, skanēs Latvijā un pasaulē retāk dzirdētas kamermūzikas pērles, arī Franca Lista dziesmas ar pārsteidzoši liriskām melodijām un citātiem no Lista klavierdarbiem, modernisma tēva Arnolda Šēnberga poētiski pikantās "Kabarē dziesmas" Vīnes kabarē teātra mūzikas garā, kā arī Riharda Vāgnera negaidīti intīmais cikls ar Matildes Vēzendonkas dzeju, kas veldzē kā kalnu strauts pār smalki grebtiem Alpu rifiem.

Inga, kad jūs iepriekšējo reizi dziedājāt Latvijā?

I. Kalna: Šogad pavasarī, maijā. Rīgas Domā bija ļoti skaists, Otrā pasaules kara beigu sešdesmitajai gadadienai veltīts koncerts, kurā dziedājām Bendžamina Britena "Kara rekviēmu". Ilgi nebija dziedāts Domā, tāpēc nu apsveru iespēju atgriezties Rīgas skaistākajā dievnamā ar solo koncertu. Kad dziedu Latvijā, man vienmēr ir sajūta, it kā izejot kādu testu, kā eksāmenā, kurā jāapliecina, ko esmu padarījusi laika sprīdī kopš pēdējās uzstāšanās mājās. Vispār man šis ir ārkārtīgi interesants gads. Kā jau teicu, ilgi nebija dziedāts Domā un ilgi nebija veidota kamermūzikas programma kopā ar Diānu Ketleri. Jo pēdējo programmu, ko bijām iecerējušas, tā arī neizdevās nospēlēt.

