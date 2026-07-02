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Svaigs rožu pušķis Rīgā: "Ziedu Ekspreša" floristu padomi ideālai dāvanai

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 02. jūlijs, 00:00
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2026. gada 02. jūlijs, 00:00
Foto: Publicitātes

Ik dienas caur vairumtirdzniecības bāzes “Ziedu Ekspresis” floristu rokām iziet simtiem ziedu, un tie redz, cik ļoti dāvanas pasniegšanas brīdis cilvēkiem ir svarīgs.

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Vai tā būtu dzimšanas diena, kāzu jubileja, raudzības vai vēlme iepriecināt mīļoto bez īpaša iemesla – vienmēr var redzēt, ka tieši rožu pušķis ir izvēle, kas nekad nepieviļ. Tomēr klientiem bieži rodas jautājumi: kā izvēlēties piemērotāko toni? Kā likt ziediem vāzē dzīvot ilgāk? Un kā radīt pārsteigumu, ja neesat klāt?

Lai atvieglotu Jūsu izvēli, “Ziedu Ekspresis” floristu komanda, apkopoja savus labākos profesionālos ieteikumus un novērojumus, kas palīdzēs padarīt Jūsu dāvanu patiesi neaizmirstamu.

Floristu atziņa: Kāpēc klasiskais rožu pušķis nekad neiziet no modes?

Cilvēki bieži jautā – vai rozes nav kļuvušas pārāk tradicionālas? Taču atbilde vienmēr ir nē! Lai gan floristikas modes tendences mainās, ienesot veikalos arvien jaunas eksotisko augu vēsmas, tieši rožu pušķis ir tas formāts, kas visprecīzāk nodot eleganci un greznību. Tā ir dāvana, kas bez vārdiem pauž cieņu, mīlestību un rūpes. Turklāt “Ziedu Ekspresis” floristi var apstiprināt, ka rozes ir universālas – prasmīgi noformētas, tās lieliski piestāv un uzrunā gan vīriešus, gan sievietes jebkurā dzīves situācijā.

“Ziedu Ekspresis” krāsu špikeris: Ko dāvināt?

Veidojot kompozīcijas, floristi vienmēr klientiem jautā: “Kāds ir svētku iemesls un kam ziedi paredzēti?” Rozēm ir sava valoda, un, lūk, kādi ir “Ziedu Ekspresis” floristu ieteikumi krāsu izvēlē:

●      Sarkanās rozes: Tas ir absolūts kaisles un dziļas mīlestības simbols. Ja pasūtāt ziedus otrajai pusītei Valentīndienā, kāzu gadadienā vai bildinājumam, šī ir drošākā un spēcīgākā izvēle;

●      Baltās rozes: Elegance un tīrība. Tās bieži izmanto kāzu floristikā, raudzību pušķos vai situācijās, kad jāapsveic biznesa partnere, jo baltā krāsa pauž patiesu cieņu un sirsnību;

●      Rozā un persiku toņi: Šīs ir klientu vispieprasītākās ikdienas krāsas! Tās simbolizē pateicību, draudzību un dzīvesprieku. Perfekts rožu pušķis mammai Mātes dienā, draudzenei vārda dienā vai mīļai kolēģei dzimšanas dienā.

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Kā noorganizēt pārsteigumu? Floristu pieredze ar ziedu piegādi

“Ziedu Ekspresis” darba skaistākā daļa ir redzēt saņēmēju emocijas. Jums nav fiziski jāatrodas klāt, lai radītu asaras aizkustinājuma dēļ. Ziedu bāze bieži palīdz klientiem, kuri atrodas komandējumā ārpus valsts vai ir ļoti aizņemti darbā, taču nevēlas palaist garām mīļoto svētkus.

Ieteikums ir izmantot ziedu piegādi ar kurjeru. Tas ir ne tikai ērti, bet arī garantē milzīgu pārsteiguma momentu saņēmējam. “Ziedu Ekspresis” e-veikalā Jūs varat izvēlēties pušķi, pievienot personalizētu kartīti vai pat balonus, un kurjeri ziedus piegādās tieši uz biroju, mājām vai restorānu. Šāds negaidīts pārsteigums atstāj visspilgtākās atmiņas.

Meistaru noslēpums: Kā saglabāt ziedu burvību?

Biežākais jautājums, ko var dzirdēt no pircējiem: “Kā lai rožu pušķis nenovīst jau rīt?” Pirmkārt, viss sākas ar pašu ziedu kvalitāti. “Ziedu Ekspresis” ziedus importē un glabā atbilstošā temperatūrā, tāpēc tie pie klienta nonāk visaugstākajā svaiguma pakāpē.

Bet te ir, floristu, zelta padoms saņēmējam mājās:

  1. Pirms likšanas vāzē, obligāti slīpi nogrieziet katru rožu kātu (vislabāk ar asu nazi, nevis šķērēm, lai nesaspiestu kapilārus);
  2. Katru dienu mainiet ūdeni un izmazgājiet vāzi;
  3. Turiet ziedus tālāk no radiatoriem, tiešiem saules stariem un augļu traukiem (augļi izdala etilēnu, kas paātrina ziedu vīšanu).

Uzticiet savus svētkus “Ziedu Ekspresis” profesionāļiem!

Ja meklējat vietu Rīgā, kur varat būt droši gan par ziedu svaigumu, gan izcilu servisu, “Ziedu Ekspresis” komanda ir gatava palīdzēt! Tā kā “Ziedu Ekspresis” ir ne tikai veikals, bet liela ziedu bāze, šeit tiek strādāts tikai ar augstākās kvalitātes un svaiguma ziediem.

Profesionālo floristu komanda spēj realizēt jebkuru ideju – no klasiska 101 sarkanās rozes pušķa līdz asimetriskām un modernām ziedu kompozīcijām. Jums atliek tikai izteikt vēlmi!

“Ziedu Ekspresis” saprot, cik svarīga dāvanas pasniegšanā ir precizitāte, tāpēc tiek nodrošināta ātra un droša piegāde Rīgā, Pierīgā un citviet Latvijā. Turklāt ziedu sūtījumiem virs 100 eiro Rīgas robežās tiek nodrošināta piegāde bez maksas. Ietaupiet savu laiku un ļaujiet ziedu bāzei noorganizēt perfekto dāvanu Jūsu vietā!

Apskatiet “Ziedu Ekspresis” komandas darbus, ieklausieties floristu padomos un pasūtiet savu ideālo rožu pušķi jau šodien: zieduekspresis.lv!

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