Svaigs rožu pušķis Rīgā: "Ziedu Ekspreša" floristu padomi ideālai dāvanai

Ik dienas caur vairumtirdzniecības bāzes “Ziedu Ekspresis” floristu rokām iziet simtiem ziedu, un tie redz, cik ļoti dāvanas pasniegšanas brīdis cilvēkiem ir svarīgs.
Vai tā būtu dzimšanas diena, kāzu jubileja, raudzības vai vēlme iepriecināt mīļoto bez īpaša iemesla – vienmēr var redzēt, ka tieši rožu pušķis ir izvēle, kas nekad nepieviļ. Tomēr klientiem bieži rodas jautājumi: kā izvēlēties piemērotāko toni? Kā likt ziediem vāzē dzīvot ilgāk? Un kā radīt pārsteigumu, ja neesat klāt?
Lai atvieglotu Jūsu izvēli, “Ziedu Ekspresis” floristu komanda, apkopoja savus labākos profesionālos ieteikumus un novērojumus, kas palīdzēs padarīt Jūsu dāvanu patiesi neaizmirstamu.
Floristu atziņa: Kāpēc klasiskais rožu pušķis nekad neiziet no modes?
Cilvēki bieži jautā – vai rozes nav kļuvušas pārāk tradicionālas? Taču atbilde vienmēr ir nē! Lai gan floristikas modes tendences mainās, ienesot veikalos arvien jaunas eksotisko augu vēsmas, tieši rožu pušķis ir tas formāts, kas visprecīzāk nodot eleganci un greznību. Tā ir dāvana, kas bez vārdiem pauž cieņu, mīlestību un rūpes. Turklāt “Ziedu Ekspresis” floristi var apstiprināt, ka rozes ir universālas – prasmīgi noformētas, tās lieliski piestāv un uzrunā gan vīriešus, gan sievietes jebkurā dzīves situācijā.
“Ziedu Ekspresis” krāsu špikeris: Ko dāvināt?
Veidojot kompozīcijas, floristi vienmēr klientiem jautā: “Kāds ir svētku iemesls un kam ziedi paredzēti?” Rozēm ir sava valoda, un, lūk, kādi ir “Ziedu Ekspresis” floristu ieteikumi krāsu izvēlē:
● Sarkanās rozes: Tas ir absolūts kaisles un dziļas mīlestības simbols. Ja pasūtāt ziedus otrajai pusītei Valentīndienā, kāzu gadadienā vai bildinājumam, šī ir drošākā un spēcīgākā izvēle;
● Baltās rozes: Elegance un tīrība. Tās bieži izmanto kāzu floristikā, raudzību pušķos vai situācijās, kad jāapsveic biznesa partnere, jo baltā krāsa pauž patiesu cieņu un sirsnību;
● Rozā un persiku toņi: Šīs ir klientu vispieprasītākās ikdienas krāsas! Tās simbolizē pateicību, draudzību un dzīvesprieku. Perfekts rožu pušķis mammai Mātes dienā, draudzenei vārda dienā vai mīļai kolēģei dzimšanas dienā.