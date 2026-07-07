Partly cloudy 15.3 °C
O. 07.07
Alda, Maruta
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Gāzbetona bloki vai ķieģeļi: ko izvēlēties dažādiem būvniecības darbiem

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 06. jūlijs, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 06. jūlijs, 00:00
Foto: Publicitātes

Gāzbetons un ķieģeļi ir vieni no biežāk salīdzinātajiem materiāliem sienu būvniecībā, taču universāli labākā risinājuma nav. Izvēle starp tiem ir atkarīga no konkrētā projekta, paredzētās slodzes, būvniecības tempa un prasībām attiecībā uz siltumnoturību un ilgmūžību.

Reklāma

Gāzbetona bloki bieži tiek izvēlēti privātmāju būvniecībā, jo tie ir salīdzinoši viegli, labi saglabā siltumu un ļauj paātrināt būvdarbu procesu. Savukārt ķieģeļi tiek novērtēti to mehāniskās izturības, ugunsdrošības un plašo pielietošanas iespēju dēļ. Izvēloties materiālu, svarīgi ņemt vērā ne tikai cenu, bet arī svaru, nestspēju, montāžas ātrumu un piemērotību konkrētajiem būvniecības darbiem.

Šajā rakstā apskatīsim, kad priekšroku dot gāzbetonam, kad izvēlēties ķieģeļus un kā novērtēt abu materiālu īpašības praksē.

Kad priekšroka būs gāzbetonam, bet kad - ķieģeļiem?

Gāzbetons un ķieģeļi risina līdzīgus uzdevumus, taču to priekšrocības atšķiras. Gāzbetons bieži ir praktiska izvēle projektos, kur svarīga ir ātrāka būvniecība, mazāks konstrukciju svars un labas siltumizolācijas īpašības. Savukārt ķieģeļi biežāk tiek izvēlēti gadījumos, kad prioritāte ir augsta mehāniskā izturība, ugunsdrošība un ilgmūžība.

Gāzbetons bieži ir piemērots:

●       privātmāju ārējo sienu būvniecībai;

●       starpsienām;

●       saimniecības ēkām;

●       projektiem, kur svarīgs ātrāks darba temps.

Būvserviss.lv piedāvājumā pieejamigāzbetona bloki plašā izvēlē ar ātru piegādi dažādiem būvniecības darbiem.

Ķieģeļi bieži ir piemēroti:

●       nesošajām konstrukcijām;

●       skursteņu un krāšņu izbūvei;

●       dekoratīvam mūrim;

●       projektiem, kur svarīga ir augsta izturība un estētiskais rezultāts.

Praksē izvēle bieži nav jautājums par to, kurš materiāls ir "labāks", bet gan par to, kurš konkrētajā situācijā būs piemērotāks.

Kā salīdzināt tehniskās īpašības bez liekas sarežģīšanas?

Salīdzinot gāzbetonu un ķieģeļus, nav nepieciešams iedziļināties visos tehniskajos parametros. Bieži vien pietiek saprast dažas galvenās atšķirības, kas ietekmē būvniecības procesu un ēkas ekspluatāciju.

Parametrs

Gāzbetons

Ķieģelis

Svars un blīvums

Mazāks

Lielāks

Apstrādes ērtums

Ļoti augsts

Zemāks

Spiedes izturība

Vidēja

Augsta

Siltumvadītspēja

Zemāka

Augstāka

Uzvedība mitrumā

Nepieciešama aizsardzība

Salīdzinoši noturīgs

Gāzbetons parasti ir vieglāks un vienkāršāk apstrādājams, kas ļauj paātrināt būvdarbus. Savukārt ķieģeļi bieži rada masīvākas un izturīgākas konstrukcijas sajūtu.

Padoms. Tehniskos parametrus vienmēr ieteicams vērtēt kopā ar konkrēto būvprojektu, paredzēto slodzi un ekspluatācijas apstākļiem, nevis salīdzināt tikai pēc katalogā norādītajiem skaitļiem.

Pielietojums un darba temps

Dažādi būvniecības projekti prasa atšķirīgu pieeju materiālu izvēlē. Privātmāju ārējām sienām, starpsienām, saimniecības ēkām vai dekoratīviem mūra elementiem optimālais risinājums var būt atšķirīgs.

Gāzbetona bloki parasti ļauj strādāt ātrāk, jo tie ir lielāki, vieglāki un vienkāršāk apstrādājami. Tas var samazināt gan darba laiku, gan darbaspēka izmaksas.

Reklāma
Reklāma

Savukārt ķieģeļu mūrēšana parasti prasa vairāk laika un pieredzes, taču rezultātā iespējams iegūt ļoti izturīgas un vizuāli pievilcīgas konstrukcijas. Tieši tāpēc pirms būvniecības sākšanas ir svarīgiizvēlēties pareizos ķieģeļus atbilstoši konkrētajam projektam un paredzētajam pielietojumam.

Biežākās kļūdas izvēloties starp gāzbetona blokiem un ķieģeļiem

Izvēloties būvmateriālus, bieži tiek pieļautas vairākas līdzīgas kļūdas, kas vēlāk var ietekmēt gan būvniecības izmaksas, gan ēkas ekspluatācijas īpašības.

●       Materiāls tiek izvēlēts tikai pēc cenas. Svarīgāk ir izvēlēties konkrētajam projektam piemērotus blokus vai ķieģeļus, nevis automātiski izvēlēties lētāko risinājumu.

●       Netiek pietiekami novērtēta konstrukcijas slodze un nepieciešamā nestspēja. Ārsienām, starpsienām, saimniecības ēkām un dekoratīviem mūra elementiem prasības var būt būtiski atšķirīgas.

●       Nepietiekami tiek izvērtēti siltumtehniskie rādītāji un mitruma ietekme. Siltumvadītspēja, nepieciešamais siltinājums un materiāla uzvedība dažādos ekspluatācijas apstākļos ietekmē ēkas energoefektivitāti un ilgmūžību.

●       Netiek pārdomāts būvniecības process un montāžas specifika. Darbs ar gāzbetona blokiem un ķieģeļiem būtiski atšķiras gan pēc darba tempa, gan nepieciešamajām prasmēm. Ja meistaram nav pietiekamas pieredzes ar konkrēto materiālu, būvniecība var ieilgt un gala rezultāts var neatbilst sākotnējām iecerēm.

Izvēloties materiālu, vienmēr ir vērts vērtēt ne tikai tā īpašības, bet arī konkrētā projekta prasības, būvniecības apstākļus un pieejamos resursus.

Rezumējot, gāzbetona bloki un ķieģeļi ir materiāli ar līdzīgu pielietojuma mērķi, taču atšķirīgām īpašībām un priekšrocībām. Izvēle starp tiem ir atkarīga no konkrētā projekta prasībām, būvniecības tempa, konstrukcijas slodzes un paredzētajiem ekspluatācijas apstākļiem. Turklāt praksē šie materiāli ne vienmēr ir savstarpēji izslēdzoši - dažādos būvniecības posmos un konstrukcijās tie var veiksmīgi papildināt viens otru.

Būvserviss.lv piedāvā plašu gāzbetona bloku un ķieģeļu klāstu dažādiem būvniecības projektiem, ļaujot piemeklēt piemērotāko risinājumu gan privātmāju būvniecībai, gan citiem mūra darbiem. 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Apmaksāts saturs
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma