Gāzbetona bloki vai ķieģeļi: ko izvēlēties dažādiem būvniecības darbiem

Gāzbetons un ķieģeļi ir vieni no biežāk salīdzinātajiem materiāliem sienu būvniecībā, taču universāli labākā risinājuma nav. Izvēle starp tiem ir atkarīga no konkrētā projekta, paredzētās slodzes, būvniecības tempa un prasībām attiecībā uz siltumnoturību un ilgmūžību.
Gāzbetona bloki bieži tiek izvēlēti privātmāju būvniecībā, jo tie ir salīdzinoši viegli, labi saglabā siltumu un ļauj paātrināt būvdarbu procesu. Savukārt ķieģeļi tiek novērtēti to mehāniskās izturības, ugunsdrošības un plašo pielietošanas iespēju dēļ. Izvēloties materiālu, svarīgi ņemt vērā ne tikai cenu, bet arī svaru, nestspēju, montāžas ātrumu un piemērotību konkrētajiem būvniecības darbiem.
Šajā rakstā apskatīsim, kad priekšroku dot gāzbetonam, kad izvēlēties ķieģeļus un kā novērtēt abu materiālu īpašības praksē.
Kad priekšroka būs gāzbetonam, bet kad - ķieģeļiem?
Gāzbetons un ķieģeļi risina līdzīgus uzdevumus, taču to priekšrocības atšķiras. Gāzbetons bieži ir praktiska izvēle projektos, kur svarīga ir ātrāka būvniecība, mazāks konstrukciju svars un labas siltumizolācijas īpašības. Savukārt ķieģeļi biežāk tiek izvēlēti gadījumos, kad prioritāte ir augsta mehāniskā izturība, ugunsdrošība un ilgmūžība.
Gāzbetons bieži ir piemērots:
● privātmāju ārējo sienu būvniecībai;
● starpsienām;
● saimniecības ēkām;
● projektiem, kur svarīgs ātrāks darba temps.
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Ķieģeļi bieži ir piemēroti:
● nesošajām konstrukcijām;
● skursteņu un krāšņu izbūvei;
● dekoratīvam mūrim;
● projektiem, kur svarīga ir augsta izturība un estētiskais rezultāts.
Praksē izvēle bieži nav jautājums par to, kurš materiāls ir "labāks", bet gan par to, kurš konkrētajā situācijā būs piemērotāks.
Kā salīdzināt tehniskās īpašības bez liekas sarežģīšanas?
Salīdzinot gāzbetonu un ķieģeļus, nav nepieciešams iedziļināties visos tehniskajos parametros. Bieži vien pietiek saprast dažas galvenās atšķirības, kas ietekmē būvniecības procesu un ēkas ekspluatāciju.
Parametrs
Gāzbetons
Ķieģelis
Svars un blīvums
Mazāks
Lielāks
Apstrādes ērtums
Ļoti augsts
Zemāks
Spiedes izturība
Vidēja
Augsta
Siltumvadītspēja
Zemāka
Augstāka
Uzvedība mitrumā
Nepieciešama aizsardzība
Salīdzinoši noturīgs
Gāzbetons parasti ir vieglāks un vienkāršāk apstrādājams, kas ļauj paātrināt būvdarbus. Savukārt ķieģeļi bieži rada masīvākas un izturīgākas konstrukcijas sajūtu.
Padoms. Tehniskos parametrus vienmēr ieteicams vērtēt kopā ar konkrēto būvprojektu, paredzēto slodzi un ekspluatācijas apstākļiem, nevis salīdzināt tikai pēc katalogā norādītajiem skaitļiem.
Pielietojums un darba temps
Dažādi būvniecības projekti prasa atšķirīgu pieeju materiālu izvēlē. Privātmāju ārējām sienām, starpsienām, saimniecības ēkām vai dekoratīviem mūra elementiem optimālais risinājums var būt atšķirīgs.
Gāzbetona bloki parasti ļauj strādāt ātrāk, jo tie ir lielāki, vieglāki un vienkāršāk apstrādājami. Tas var samazināt gan darba laiku, gan darbaspēka izmaksas.