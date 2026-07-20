Vai drīkst nosūtīt kolēģim šķietami nevainīgu kustīgo attēlu jeb tā saucamo .gif attēlu? Izrādās – nedrīkst, vismaz ne Apvienotajā Karalistē (AK), jo nodarbinātības likumā rakstīts, ka tas var "iebiedēt, pazemot, pat degradēt". 

Nupat kā pietiesāta kompensācija gandrīz 14 000 sterliņu mārciņu apmērā (virs 16 000 eiro) bijušajai darbiniecei, kura pēc kustīgā attēla saņemšanas no kolēģa sajutusies diskriminēta rases un dzimuma dēļ.

Rumāniete Džordžiāna Ursuleāna bija pieņemta darbā par apsardzes darbinieci Covid-19 vakcinācijas centrā Česterā no 2022. gada augusta līdz 2023. gada martam, kad līgumsaistībām bija jābeidzas. Sākotnēji viņa ar kolēģi Deilu Reju bija draudzīgās attiecībās. 2023. gada februārī pēc ugunsdrošības pārbaudes Dzordžiāna Deilam nosūtīja ziņu ar vienu vārdu "hi", uz ko viņš, acīmredzami nojaušot gaidāmo darba apjomu, atbildēja: "tā, sākas drāma". Džordžiāna centās izskaidrot sīkāk: "Visam personālam nepieciešams parakstīties par ugunsdrošības riska novērtējumu un ugunsdzēšamos aparātus ir nepieciešams pārbaudīt,", uz ko Deils norādīja, ka viss jau nokārtots.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē