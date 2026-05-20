TV kanāla 360 sarunu raidījumā "Burku studijā!" uzmanības centrā nonākušas mātes un meitas attiecību dinamikas nianses. Studijas viesi analizē mūsdienu tendenci veidot izteikti draudzīgas attiecības starp abām paaudzēm, meklējot robežu, kur šāda tuvība kļūst toksiska. Savā pieredzē dalās modes eksperte Žanna Dubska, kura uzaugusi spēcīgas sievietes paspārnē. Viņa uzsver, ka pašu mājās nekad nav izjutusi savstarpēju sāncensību, tomēr profesionāļa acs ļauj viņai precīzi noteikt mirkli, kad draudzīgas attiecības sāk virzīties bīstamā gultnē.
Viedokļos par šo tematu dalās arī TV personība un vizāžiste Dita Grauda, kā arī šova "Ģimene burkā" dalībniece Agrita Bindre. Tikmēr attiecību speciālists Kristaps Ozoliņš sarunai piešķir citu šķautni, velkot paralēles ar to, cik smagi dēliem mēdz būt slavenu tēvu ēnā – kā piemērus minot Raimondu Paulu un Renāru Kauperu. Viņš aicina Dubsku pastāstīt, kā šis jautājums risinājies viņas pašas dzimtas sieviešu lokā. Žanna neslēpj, ka personīgi nekad nav mērojusies spēkiem ar māti: "Redzi, manā ģimenē mamma bija ļoti spilgta arī. Viņa bija modes dizainere un modelētāja, toreiz tas bija Modes namā. Nu, tad, kad biju meitene, es ar viņu nekonkurēju. Tad, kad es pieaugu, viņa nomira, tāpēc man tas nav zināms, kā ir konkurēt ar mammu."
Stiliste gan atturas apgalvot, vai viņas pašas meita nav izjutusi konkurences spiedienu, atzīstot, ka bērnam tas varētu būt smags slogs. Tā kā abas ir ļoti dažādas personības, Žanna uzskata, ka viņu starpā nav augsnes sāncensībai. Dubska paskaidro: "Es neredzu, ka mana meita ar mani konkurētu. Viņa ir tāda lieta sevī un ļoti atšķirīga no manis. Viņa necenšas būt ne es, ne tētis. Mēs abi divi esam publiski. Viņai pretstatā ļoti nepatīk publikā atrasties, un viņa ir ļoti nepubliska."
Tomēr, skatoties plašāk, modes dāma pamana, ka citviet šī problēma ir ļoti aktuāla. Vērojot līdzcilvēkus, viņa saskata izteiktu vēlmi sacensties starp dažādu paaudžu sievietēm vienā ģimenē. Raidījuma gaitā stiliste secina: "Jā, es domāju, ka ļoti bieži mātes un meitas sacenšas. Es vienkārši redzu, kā sacenšas dažas mana vecuma sievietes ar savām meitām."
Viņas vērtējumā šādas rīvēšanās pamatā bieži vien ir cīņa par ietekmi un neatkarību. Pēc Žannas domām, lūzuma punkts mēdz pienākt ap sievietes 60 gadu slieksni, kad meita neapzināti sāk uzņemties vecāka funkcijas. Šāda pozīciju maiņa slēpj sevī jaunus riskus, ko Dubska raksturo šādi: "Kad meita pārņem mātes lomu, lomas pamainījās, un tagad tas neprātīgais bērns ir tā mamma, un viņu vajag kontrolēt, mentorēt. Tagad mentors ir meita. Tā ir otra galējība tām attiecībām."
