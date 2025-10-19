Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Kuģu ģimene pievērsusies nopietnai skapja revīzijai. Tiek pārskatītas nevajadzīgās virsdrēbes, lai atbrīvotu vietu no nevajadzīgām mantām. Taču Uģim tas nenākas viegli – viņam ir grūti atvadīties no jebkuras jakas, tāpēc mēģina pārliecināt sievu Lindu, ka tās viņam vēl der un ir pat ļoti labas.
Revidējot skapi, Linda aplūko kādu sev nevilktu Uģa jaku: “Šī jaka ir tik nekvalitatīva, ka tajā no stāvēšanas pat kodes nav iemetušās!” Tikmēr Uģis steidz teikt, ka jaku atdevis kāds draugs, turklāt tā esot Calvin Klein zīmola. Linda gan uzskata – ja kaut ko nevelk piecus gadus, tas esot rādītājs – no šī apģērba ir jāatbrīvojas.
Apskatot nākamo sen aizmirsto jaku, Uģis min, ka ļoti labi atceroties, kā to ir iegādājies, turklāt “tā ir Volcom jaciņa”. Linda uzskata, ka vīrietim 40 gados ar diviem bērniem tā it nemaz nepiestāv, turklāt drīz vien secina, ka to Uģim mugurā nav iespējams aizpogāt.
“Uģis diezgan grūti atvadās no savām mantām”, aizkadrā atzīst Linda. To apliecina arī nākamo virsdrēbju piemērīšana. Lai aizpogātu mēteli, Uģim manāmi jāievelk vēders, bet, neskatoties uz to, viņš cenās pārliecināt sievu: “Redzi? Mierīgi elpoju!”
“Diemžēl vai par laimi, bet jāsecina, ka esam kļuvuši mazliet apaļāki. Varbūt esam pilnāki, laimīgāki,” spriež Linda. Drīz vien mērīšanās kļūst visai traģikomiska. “Kāpēc mēs esam tik apaļi?” smejoties jautā Linda, kamēr Uģis ar savu vēderu stutējas pret sievas vēderu, demonstrējot savas formas.
Kārta pienākusi kādam bēšam mētelim, kurš Uģim esot derējis jaunībā: “Redzi? Esmu kļuvis slaidāks nekā jaunībā. Tikai pogas norautas no resnuma.” Dodoties aplūkot sevi pie spoguļa, Linda nespēj valdīt smieklus, redzot kā mētelis, kurš Uģim “it kā” perfekti der, ir manāmi par mazu, pamatīgi izspiežoties Uģa sēžamvietai.
Ieraugot savu atspulgu, Uģis neslēpj nožēlu, ar smiekliem atzīstot: “Fuj, cik pazemojoši izskatās! Tiešām man dibens tik apaļš ir? Labi, es sapratu – nebūs!”
