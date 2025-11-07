Kuģi ģimene no šova “Ģimene burkā” dzīvo Rīgā, Latgales priekšpilsētā un nav apmierināta ar to, kas pēdējā laikā tur notiek. Rajonu pārņēmusi krītiņu banda – tā Uģis dēvē tos, kas apzīmē ēku sienas, kā arī vienīgo bezmaksas stāvvietu rajonā aizņem indieši, kas strādā par Bolt kurjeriem.
Linda un Uģis nolēmuši rīkoties, lai novērstu nekārtības savā kvartālā – viņi izies pa rajonu, apskatīties, kas šeit notiek, un izteikt savu neapmierinātību.
Uģim ļoti patīk rajons, kurā viņš dzīvo: “Rajons ir perfekts, ideāls, bet te ir viena problēma. Pirmā problēma – mēs cīnamies ar kaut kādiem krītiņpuikiem – kāpēc jāapzīmē mūsu smukais templis?”
Linda vīru palabo, ka tos taču sauc par grafiti, taču Uģis ir nelokāms – nē, tā ir krītiņu banda: “Krītiņu banda, es domāju, tas ir pusaudžu vecums, kuram kabatās ir baloniņi, un tad viņi staigā apkārt un domā – o, cik forša siena, varētu uztaisīt tur savu mākslas darbu.”
Otra problēma – vienā no retajām vietām, kur vēl bez maksas var novietot automašīnas, senāk stāvēja tikai pāris mašīnas, taču tagad viss ir pilns. Uģis ir neapmierināts: “Indieši atbrauc, noliek savas tačkas un aiziet. Jo te ir bez maksas.”
Uģis gan paskaidro: “Mēs indiešus ļoti mīlam. Tos, kas ir sakarīgi indieši, kas nepīpē, nedzer, kultūru kopj, kas mīl cilvēkus, kas kaut kādu jēgu dara. A te mēs redzam vienkārši – mēs saucam viņus par čeburaškām. Čeburaškas indiešu izskatā atbrauc, Bolt mašīnu šeit noliek un aiziet prom ar cigaretēm zobos. Tie nav vēdiskās kultūras pārstāvji.”
Lindai reizēm nav bijis, kur nolikt savu auto šo Bolt mašīnu dēļ, bet abi secina, ka darīt jau neko nevar, vienīgi skaitīt “hare krišna”. Tomēr secinājuši, ka uz ielas nevar pat divas mašīnas izmainīties, ja abās pusēs stāv auto, ka ir kādam par to jāziņo.
Video pieejams šeit:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu