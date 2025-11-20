Izbalsošana sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz…" sākas ar pavērsienu, ko neviens nebija gaidījis – vadītāji Jānis Bukums un Liene Stepena paziņo dalībniecēm, ka Jana, kura pirms tam bija lūgusi viņu izbalsot, vēlas atgriezties, lai turpinātu piedalīties projektā. Lēmuma pieņemšanu vadītāji uztic pašām dāmām.
Dalībnieces spriež par šo situāciju tieši un bez aplinkiem. Vairākas no viņām atzīmē, ka Jana pēdējās dienās rīkojās pārlieku emocionāli un impulsīvi. Lielākā daļa dalībnieču norāda, ka Jana pati pieņēma lēmumu aiziet. Neskatoties uz to, ka dažas no "Ērkšķu" dalībniecēm tomēr būtu gatavas dot Janai iespēju, balsojuma iznākums ir skaidrs – Jana projektā neatgriezīsies.
Kā nedēļas labākā dalībniece tiek izcelta Elīne, kura spējusi kļūt mierīgāka, drosmīgāka un vairāk sākt ticēt sev. Pati Elīne aizkadrā atzīst, ka ir "ļoti laimīga un pagodināta, ka šajā posmā projekta viņai ir izdevies sevi pierādīt".
Balsojot par dalībnieci, kurai projekts būtu jāpamet, drīz vien kļūst skaidrs, ka vairums atbalsta kolorītās Ksenijas aiziešanu. Dalībnieces uzsver, ka viņas attiecības ar pārējām ir kļuvušas sarežģītas un apgrūtina grupas izaugsmi. Dace uzsver, ka, viņasprāt, mājās būtu jādodas Ksenijai, jo "viņai ir nepieciešama cita veida palīdzība, ko projekts viņai nespēj sniegt". Ilze stāsta, ka Ksenija joprojām nespēj iekļauties komandā: “Viņai visu laiku vajag drāmas. Lai iet spēlēt savas drāmas citur.”
Ksenija izsaka nožēlu par iespējamo izbalsošanu, jo viņai ļoti patīkot piedalīties projektā. Viņasprāt, mājās būtu jādodas Evitai, jo viņa pārlieku ieklausoties vadītāju norādījumos. Savukārt Evita uzskata, ka mājās jādodas Ksenijai, jo Ksenijas atbilde uz jautājumu, ko viņa ieguvusi no šova, bija kafejnīcas un filmēšana.
Pēc balsojuma tiek paziņots lēmums – Ksenija pamet projektu.
"Ērkšķu" dāmas neslēpj atvieglojumu, ka Ksenija beidzot pamet projektu, jo viņas dēļ pastāvīgi valdīja saspīlēta gaisotne.
