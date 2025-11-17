Sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz…" jau atkal virmo spriedze dalībnieču vidū. Meitenes joprojām cenšas noskaidrot, kur palicis Ksenijas pazudušais kosmētikas maks. Versiju par notikušo ir daudz, taču neviens nevēlas atzīt vainu. Ksenija nolemj pārcelties uz otru kemperi, norādot, ka nevēlas turpināt dzīvot kopā ar cilvēku, kuru tur aizdomās par maciņa nozagšanu, kas, viņasprāt, ir Inese.
Ierodoties vadītājam Jānim Bukumam, viņš paziņo, ka pienācis laiks izvēlēties jaunas naudas glabātājas, kā arī atgādina par neseno notikumu un Ksenijas pazudušo kosmētikas maciņu. Viņš aicina meitenes atzīties: "Mēs neesam cietumā. Te nav jāspēlē "īstie čaļi", kas nenodod savējos. Ja kāda paņēmusi – sakiet."
Ilze paziņo, ka redzējusi, kā izbalsotā Jana tieši pirms aiziešanas bija paslēpusi maku zem matrača: "Ko viņa ar to izdarīja tālāk – nezinu." Inese atzīst, ka ir turēta aizdomās, taču kategoriski noliedz jebkādu zādzību. Ksenija tikai nopūšas, sakot: "Tiek tik daudz versiju… katra saka ko citu."
Jānis pieņem lēmumu bērniem paredzētos 50 eiro atdot Ksenijai, lai viņa varētu iegādāties sev nepieciešamās lietas, kas nu ir pazudušas. "Personīgās mantas ir robežas. Tās pārkāpt nedrīkst," viņš paziņo. Pārējām meitenēm šis lēmums nepatīk, tomēr tas paliek spēkā.
Lai nezaudētu šo naudu, dāmas ķeras pie pazudušā maka meklēšanas. Laura nolemj arī piezvanīt Janai. Pēc sarunas viņa pārsteigumā paziņo: "Jana atzinās… viņa iemetusi maku upē."
Inese pieprasa Ksenijai atvainošanos par to, ka viņu turēja aizdomās. Ksenija atvainojas, bet atbild arī ar pretjautājumu: "Vai tu atvainosies par draudiem? Tu man visu laiku draudi ar spēku…" Tikmēr Dace nāk klajā ar kādu savdabīgu atzīšanos: "Jana pati teica, ka viņai ir kleptomānija. Nav brīnums, ka maku paņēmusi. Tāpat kā Ilzes rozā apakšveļu."
Arī Elīne vērtē situāciju ar divējādām sajūtām: "No vienas puses labi – cilvēks kļuva mierīgāks. No otras – tā nav forša rīcība. Personīgās mantas tā neizmet."
