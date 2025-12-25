"Ziemassvētkos un Jaungadā tradicionāli galdi vai lūst no ēdienu pārbagātības, daudz dažādu kārdinājumu. Taču gremošanas sistēma diemžēl neprot "svinēt līdz rītam" – tā strādā pēc saviem noteikumiem. 

Lielākās problēmas rodas nevis no kāda konkrēta produkta, bet no pārēšanās un ēšanas ritma maiņas," novērojusi Veselības centru apvienības gastroenteroloģe Oļesja Basina. Kā svinēt tā, lai pēc svētkiem nebūtu jāmeklē ārsta palīdzība?

Var svinēt veselīgāk, mūsdienīgāk

"Latvijā ir brīnišķīgas, bet bieži ļoti treknas un smagas tradicionālās receptes, kas vēsturiski tika gatavotas reti – Ziemassvētkos, Jāņos. Mūsdienās tās parādās uz galda biežāk, taču gremošanas sistēma "nepriecājas", ja senču maltīti izmanto ikdienā," uzsver gastroenteroloģe. "Labā ziņa ir tā, ka gandrīz katram tradicionālajam ēdienam ir vieglāka, mūsdienīgāka versija, piemēram, cepeškrāsnī cepta pīle bez liekā tauka slāņa, salāti, kas majonēzes vietā aizdarīti ar jogurtu vai olīveļļu, pelēkie zirņi ar mazāku tauku piedevu, augļu deserti ar mazāku cukura daudzumu. Majonēze nav ienaidnieks, taču labāk izvēlēties liesu, paštaisītu un lietot to saprātīgi. Mūsdienās kulinārija virzās modernākā virzienā – mazāk smaguma, vairāk sabalansētības, un tas ir veselīgs trends."

