Kad pa Brīvības gatvi iebraucu Rīgā un vai no katra reklāmas stenda uz mani blenž “Kremļa burvja” afiša ar Putina ģīmi, gribas…
Kas notiek brīvās pasaules kinoļaužu prātos, kuri laikā, kad Krievija Ukrainā nogalina, sakropļo, izvaro, nolaupa, spīdzina, nīcina tūkstošu tūkstošiem cilvēku, taisa filmu par Kremļa bandītiem, nosaucot tos par burvjiem? Un kas darās tautā iemīļotā aktiera Andra Keiša galvā, kad viņš tādā piedalās? Kā Vāgnera grupas vadonis, ukraiņu slepkava Prigožins un ļauj izmantot savu seju un talantu ražojumā, ko bez šaubīšanās var pieskaitīt Krievijas propagandas produktiem.
Varbūt māksliniekam pagājis secen fakts, ka Vāgnera grupas bandīti ir slepkavojuši un spīdzinājuši cilvēkus arī Bučā?
Nav jau tikai Keišs, kam naudas, slavas vai kāda cita iemesla dēļ ir nojukusi veselā saprāta kompasa adata. Aktieris Juris Žagars kādā seriālā iejūtas tā paša Prigožina ādā, bet viedā padomdevēja seksā un citos svarīgos dzīves jautājumos Ieva Adamss pat nofilmējusies Krievijas reklāmā, tā netieši piebarojot arī Putina armijas kasi.
Lai nu šie paliek ar savu sirdsapziņu. Es gaidu brīdi, kad tiks pārcirsta kaitinošā saite ar agresīvajiem kaimiņiem un, braucot Kokneses virzienā, vairs nerēgosies neskaitāmas Maskavas, uz Vidzemes lielceļa nebūs norāžu uz Pleskavu utt. Satiksmes ministrijai ar politiķu un sabiedrības palīdzību nākusi apgaismība, ka Latvijas zīmēm galvenokārt jārāda ceļš uz pašu apdzīvotām vietām. Kad vēl saņemtos “Rail Baltica” uzraugi un būvnieki un beidzot noliktu vilcienus uz Eiropas platuma sliedēm, nāktu pušu vēl viena saite ar Krieviju. Atkrieviskojam Latviju.
Žurnālā "Mājas Viesis"- viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem, izklaides jaunumiem un personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti, receptes, ceļojumi un vērtīgas uzziņas. Katrā žurnālā – krustvārdu mīkla. Žurnāls iznāk reizi 2 nedēļās.
