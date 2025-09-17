16. septembrī SWH kinozālē Apollo Kino Akropole Rīga norisinājās īpašs “Zelta mikrofona” laureātu salidojums. Pasākumā sirsnīgā atmosfērā vienkopus pulcējās dažādu gadu balvas ieguvēji, lai uzsāktu gatavošanos Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas 30. jubilejai.
Vakaru atklāja jaunā, daudzsološa dziedātāja Agnese Dzjamko. Viesi dalījās atmiņu stāstos un pārdomās par Latvijas mūziķu izaicinājumiem šodien, kā arī vienojās īpašā kopbildē ar “Zelta mikrofona” statuetēm. Vakara kulminācija bija vēsturisku video materiālu demonstrācija – spilgti mirkļi no balvas pirmās desmitgades, kas līdz šim plašākai publikai nebija pieejami.
Pasākuma iniciators Mārtiņš Kanters uzrunāja klātesošos: “Trīsdesmit gadus kopta tradīcija apliecina, cik nozīmīga ir šī balva Latvijas kultūrā un mūzikā. Šis salidojums ir kā pateicība visiem laureātiem, kuri veidojuši Latvijas mūzikas ierakstu vēsturi.”
Laureātu salidojumā piedalījās dažādu paaudžu un žanru mākslinieki. Bērnu ansambļus pārstāvēja bērnu estrādes studija “Kukuragi” un tās vadītāja Agnese Šīrante, vokālā grupa “Siguldiņa” un Elīna Gruzniņa, kā arī bērnu popgrupa “Dzeguzīte”. Piedalījās arī vairākkārtējie ceremonijas vadītāji Sanda Dejus un Fredis, kā arī grupas “Tranzīts”, “Dzelzs Vilks”, Jānis Rībens un grupa “Re:Public”, DJ Ella (Elīna Fūrmane) un Andris Ērglis. Klāt bija arī dziedātāja Liene Šomase, “Vultura” (Annija Tīna Kukuka), Egons Kronbergs, grupa “Ogas”, popgrupa “Nando”, Agris Semēvics un Santa Bārtniece (“100. debija”), Kaspars Tobis, Māris Ozoliņš, Kristaps Vanadziņš, DJ “Krankenwagen” (Toms Gaļinauskis), Normunds Jakušonoks, Miks Galvanovskis un citi.
Vakara gaitā norisinājās arī saruna par latviešu mūziķu izaicinājumiem, kuru vadīja Fredis (Andris Freidenfelds), iesaistot tajā grupas “Tranzīts” solistu Ralfu Rubeni, kā arī DJ Ellu (Elīnu Fūrmani) un Māri Žigatu.
Noslēgumā salidojuma dalībnieki noskatījās Māra Mīlgrāvja veidotu filmu ar kadriem no Latvijas Mūzikas gada balvas pirmās desmitgades (1996–2006). M. Mīlgrāvis atzina, ka filmā redzami gan uzjautrinoši, gan nostalģiski mirkļi, un atklāja, ka šī ir tikai pirmā sērija – jau šogad plānots izveidot vēl divas turpinājuma filmas par nākamajām desmitgadēm. Zālē skatītāji aktīvi reaģēja – pie dažām epizodēm izskanēja gan smiekli, gan aplausi.
Mārtiņš Kanters salidojuma noslēgumā aicināja mūziķus, producentus un izpildītājus iestāties biedrībā “Zelta mikrofons”, lai aktīvāk iesaistītos ceremonijas veidošanā un balvas attīstībā. Aicinām interesentus, kas vēlas iestāties biedrībā, reģistrēties šeit.
Laureātu salidojums vēlreiz parādīja, ka “Zelta mikrofons” ir ne tikai balva, kas sumina izcilākos mūziķus, bet arī iedvesmas avots jaunajiem talantiem. Trīsdesmit gadu laikā balvas saņēmuši vairāk nekā 600 dažādu žanru ieraksti, un mūža ieguldījuma balva piešķirta 36 spožām Latvijas mūzikas personībām.
