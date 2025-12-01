2026. gada 28. februārī plkst.16 Olimpiskajā centrā "Ventspils" norisināsies krāšņa un svinīga Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" 30 gadu jubilejas ceremonija, informē rīkotāji.
Vēl līdz 1. decembra pusnaktij mūziķi, autori un producenti var iesniegt ierakstus vērtēšanai visos žanros, bet pēc tam savu darbu sāks žūrija, lai jau janvāra sākumā īpašā pasākumā varētu izziņot nominantus.
Ceremonijā ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem priecēs "Zelta mikrofona" balvu ieguvēji, zvaigznes, kas pārstāv trīs gadu desmitus Latvijas mūzikā. Īpašus priekšnesumus šim vakaram gatavo "DAGAMBA", "Musiqq", Ivo Fomins, Fiņķis, "Carnival Youth", Normunds Rutulis, Ventspils bigbends un daudzi citi mākslinieki.
Ceremonijas režisore Dita Torstere uzsver, ka "Zelta mikrofona" balva mūziķiem ir augstākais nacionālais novērtējums, latviešu mūzikas vēstures, radošuma, darba spēju, neatlaidības un, neapšaubāmi, talanta apliecinājums. Tāpēc īpaši svarīgi kopīgi nosvinēt balvas 30 gadu jubileju, godinot gada aktīvākos un talantīgākos mūziķus, uz skatuves atkal satiekoties dažādu gadu ceremoniju vadītājiem, un ikvienam klātienē piedzīvojot šo nozīmīgo notikumu Ventspils Olimpiskajā centrā.
""Zaļā josta" strādā gandrīz tikpat ilgi, cik pastāv "Zelta mikrofons", un šajos gados gan mēs, gan arī sabiedrība kopumā esam attīstījušies ilgtspējīgākā virzienā. Prieks, ka arī mūzikas industrija arvien biežāk izvēlas apritīgus risinājumus lielos pasākumos, savukārt mēs – "Zaļā josta" – turpinām īstenot sabiedrības izglītības kampaņas, kas palīdz veidoties videi draudzīgākiem ikdienas paradumiem. Priecājamies būt ilglaicīgs "Zelta mikrofona" draugs un būt blakus arī tik īpašā mirklī kā 30 gadu jubilejas pasākums," komentē SIA "Zaļā josta" valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa.
1. decembrī tiek atklāta biļešu pārdošana uz "Zelta mikrofona" 30 gadu jubilejas pasākumu, un pirmo mēnesi "Biļešu paradīzes" tīklā tās būs pieejamas par īpaši pievilcīgu cenu. Ceremonijas skatītājiem Ventspils pilsēta gatavo īpašu atpūtas iespēju ceļvedi nedēļas nogalei Ventspilī ar pieejamajām naktsmītnēm, ēdināšanas, izklaides un ekskursiju iespējām.
Kopš 1996. gada ceremonija ir notikusi katru gadu bez pārtraukuma, cildinot mūziķu, autoru, izpildītāju un producentu gada devumu dažādos žanros. Balvas iniciatore (līdzradītāja) un ilggadējā producente Elita Mīlgrāve pēc trim skaistām desmitgadēm "Zelta mikrofonā" novēl turpināt un attīstīt tradīciju jaunai komandai, atkāpjoties no valdes locekles amata. Elita, kas turpmāk būs līdzās kā biedrības ierindas biedre, pauž:
"Latviešu mūziķi ir mani iedvesmojuši visus šos gadus, un turpmāk baudīšu ceremoniju kā klausītāja un skatītāja."
Biedrību "Zelta mikrofons" vada valde, kuras priekšēdētāja ir Patrīcija Rubene.
Laureātu noteikšanu un ceremonijas organizēšanu turpmāk nodrošinās divi partneri – tāpat kā līdz šim, biedrība "Zelta mikrofons" atbildēs par nominantu un uzvarētāju noteikšanu, nolikumu, žūrijas izvirzīšanu un zīmola attīstību, savukārt par ceremonijas organizēšanu, māksliniecisko programmu un televīzijas tiešraidi gādās producents. Producenta loma uzticēta Sandim Mohovikovam (SIA “Art Management Group”).
Aptauja
Vai “Zelta mikrofona” balvas piešķiršana veicina interesi par nominētajiem albumiem un mūziķiem?
"Jau vairāk nekā desmit gadus strādāju ar mūsu mūziķiem un radošajām komandām gan Latvijā, gan aiz tās robežām, un mani dziļi saviļņo, ka viņi strādā ar vislielāko atdevi. Tāpēc piekritu veidot "Zelta mikrofona" 30 gadu jubilejas ceremoniju. Strādāt ar šo tradīcijām bagāto zīmolu ir producenta goda lieta un iespēja pateikt paldies cilvēkiem, kas rada svētkus citiem," saka ceremonijas producents Sandis Mohovikovs.
Biļetes uz "Zelta mikrofona" 30 gadu jubilejas ceremoniju pieejamas "Biļešu paradīzes" tīklā.
