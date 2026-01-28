Noskaidroti Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) gada balvas kultūrā "Kilograms kultūras 2025" ziemas balsojuma uzvarētāji un atklāts fināla balsojums. Par finālistiem līdz 6. februāra pulksten 23.59 iespējams balsot Sabiedriskā medija portālā LSM.lv.
Balvas nominantus izvirza LSM kultūras jomas profesionāļu žūrija, taču gala lēmumu pieņem tikai skatītāji, klausītāji un lasītāji, balsojot trīs balsojumos — pavasara, rudens un ziemas.
LTV Kultūras redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle uzsver, ka finālā nonākušie darbi un notikumi spilgti ataino aizvadītā gada kultūras daudzveidību:
"Esam nonākuši līdz izciliem finālistiem. Sarakstā ir gan koncerti un muzikāli notikumi, gan filmas, teātra izrādes, izstādes un grāmatas, kas katra savā veidā ir nozīmīgas 2025. gada kultūras ainā. Šī daudzveidība ļauj ikvienam atrast sev tuvāko, bet
gala izvēle pieder skatītājiem, klausītājiem un lasītājiem — kultūras procesu dalībniekiem,
kuri visa gada garumā bijuši klāt, līdzdarbojušies un baudījuši kultūru."
Fināla balsojumā pārstāvētas desmit kategorijas — mūzika, kino, teātris, vizuālā māksla, literatūra, popkultūra, starts, mantojums, pārsteigums un notikums. Katrā no tām par balvu sacenšas trīs finālisti, aptverot plašu žanru, formu un paaudžu spektru — no akadēmiskās mūzikas un dokumentālā kino līdz popkultūras notikumiem, debijām un starptautiski pamanītiem sasniegumiem.
Apbalvojuma ieguvējus paziņos svinīgajā ceremonijā 21. februārī, kas tiešraidē pulksten 21.10 būs skatāma LTV1, REplay.lv un LSM.lv, kā arī klausāma Latvijas Radio 1 un LR3 "Klasika".
Balsot fināla balsojumā iespējams vienu reizi dienā, autorizējoties ar e-pasta adresi vai sociālo tīklu profilu. Pilns finālistu saraksts pieejams Sabiedriskā medija portālā LSM.lv.
"Kilograms kultūras" ir Latvijas Sabiedriskā medija apbalvojums kultūras jomā, kas dibināts 2012. gadā, lai izceltu spilgtākos kultūras notikumus un procesus Latvijā, vienlaikus akcentējot sabiedrības līdzdalību kultūras dzīvē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu