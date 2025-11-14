Pēdējā diennaktī Latvijā pārspēti vismaz 20 siltuma rekordi - astoņi 13. novembra rekordi un vismaz divpadsmit 14. novembra rekordi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Augstākā gaisa temperatūra 13. novembrī bija +12,4 grādi īsi pirms pusnakts Mērsragā, un tas ir jauns šā datuma siltuma rekords visas valsts mērogā. Virs +12 grādiem termometra stabiņš pakāpās arī Kolkā, Liepājā, Pāvilostā un Rucavā.
Pēc pusnakts augstākā gaisa temperatūra bija +12,9 grādi Rīgā, kas ir jauns 14. novembra nacionālais siltuma rekords. Vietējais siltuma rekords pārspēts lielākajā daļā Kurzemes un Zemgales, nakts izskaņā arī vietām Vidzemē un Latgalē.
Piektdienas rītā no ziemeļrietumiem Latvijā ieplūdis krietni vēsāks gaiss - temperatūra daudzviet pazeminājusies līdz +2..+7 grādiem, par dažiem grādiem siltāks gaiss uzkavējas valsts dienvidaustrumu daļā.
Vējš kļūst lēns, lielākas vēja brāzmas no rīta saglabājas Latgalē. Stiprākās vēja brāzmas pēdējā diennaktī bija 21 metrs sekundē naktī Liepājas un Ventspils ostā.
Debesis pārsvarā mākoņainas, vietām īslaicīgi līst. Gaisa kvalitāte laba.
Rīgā pēc naktī sasniegtajiem +12,9 grādiem gaiss kļuvis vēsāks - temperatūra no rīta svārstās ap +5 grādiem. Vēja ātrums brāzmās naktī pastiprinājās līdz 15 metriem sekundē pilsētas centrā un 17 metriem sekundē Daugavgrīvā; no rīta ziemeļu, ziemeļrietumu vējš kļūst lēns, gaidāma tā iegriešanās no rietumiem.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 13. novembrī bija +26..+27 grādi vietām Spānijā un Francijā, kā arī Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -15 grādi Skandināvijā.
Piektdien norims vējš un vietām īslaicīgi līs
Piektdien Latvijā vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumu puses, prognozē sinoptiķi.
Vietām valstī īslaicīgi līs, starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule.
Maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +4..+9 grādi.
Vakarā dažviet Vidzemē iespējama apledojuma veidošanās uz autoceļiem.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra vairs nepārsniegs +7, +8 grādus.
Latviju šķērso aukstā atmosfēras fronte. Gaisa spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 999-1006 hektopaskāli jūras līmenī.
