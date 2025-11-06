Ceturtdien Kolkā un Pāvilostā labots 6. novembra maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Kolkā termometra stabiņš pakāpās līdz +13,6 grādiem, Pāvilostā – līdz +13,2 grādiem. Visas Latvijas rekords 6. novembrī ir 1967. gadā Skultes novērojumu stacijā reģistrētie +14,3 grādi. Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra bija no +8,6 grādiem Zosēnos līdz +12,6 grādiem Kolkā un Mērsragā.
Latvijā 6. novembrī sākas solārā ziema – gada ceturksnis, kurā Zemes ziemeļu puslode saņem vismazāko Saules gaismas daudzumu. Atbilstoši portālā "timeanddate.com" publicētajiem datiem solārā ziema turpināsies līdz 4. februārim. Šajos trīs mēnešos saules spīdēšanas ilgums Rīgā būs mazāks par deviņām stundām dienā. Īsākā diena būs 21. decembris, kad laika sprīdis starp saules lēktu plkst. 9 un rietu plkst. 15.43 būs vien sešas stundas un 43 ar pusi minūtes.
Gadalaikus iedala dažādi. Astronomiskais rudens šogad sākās 22. septembrī un beigsies 21. decembrī, kad būs ziemas saulgrieži. Savukārt meteoroloģiskā ziema sāksies tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas būs zemāka par nulli. Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā kopumā sākās 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā – jau 17. novembrī.
