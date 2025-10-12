Bauskas novada Brunavas pagastā kādā īpašumā piektdien tika nošauti trīs suņi, kas pieder uzņēmējam un "Modra olas" saimniekam Modrim Konovalovam. Suņi bija aizklīduši no mājām un, kā apgalvo pašvaldības policija, kļuvuši agresīvi – plosījuši stirnu un apdraudējuši cilvēkus.
Notikuma vietā ieradās mednieks, kurš dzīvniekus nošāva vēl pirms ieradās "Dzīvnieku glābšanas dienests". Policija sākusi kriminālprocesu par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.
Modris Konovalovs uzsver, ka viņa suņus vajadzēja notvert, nevis nogalināt, jo tie bija čipoti. Tikmēr dzīvnieku aizstāvji norāda – lēmums nošaut visus trīs suņus bijis pārmērīgs.
Plašāk par notikušo – LTV sižetā "Panorāmā".
