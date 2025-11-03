Dziesmas, plakāti un svecīšu liesmas. Tā izskatījās pie Bauskas novada pašvaldības, kur pulcējās piketa dalībnieki un Brunavas pagastā nogalināto suņu īpašnieks Modris, lai aicinātu pašvaldības deputātus aktīvi iesaistīties lietas risināšanā. Ar piketa organizatoriem un piketētājiem aprunājās arī 360 TV ziņas.
Aizvadīts otrais pikets Bauskā, lai paustu atbalsts Brunavas pagastā nošauto suņu saimniekam Modrim Konovalovam. Pikets organizēts pie Bauskas novada pašvaldības, lai domniekus aicinātu uz sarunu, pieprasītu aktīvu iesaisti izmeklēšanā un nevilcinātu lietas izskatīšanu.
Piketa organizatore Alma Bērziņa stāsta: “Ja pikets notiek pie domes ēkas, mēs esam ieinteresēti sarunā. Nē, viņi neiznāk un tas liecina, ka netiek galā ar savu stāstu. Es esmu pārliecināta, ka tas ir par to, ka viņi zina, ka atkal iekulsies ķezā, ja publiski runās par šo tematu. Tiklīdz ir jānāk tīri brīvā vidē bez sagatavošanās runāties, neviens nav gatavs. Kāpēc? To mēs redzēsim pēc pāris nedēļām.”
Šodien domes pārstāvji pie piketētājiem neiznāca, tomēr vakar publiskoja jaunākās ziņas un iemeslus, kādēļ no amata atstādināts Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks: “Nesavlaicīga Valsts policijas izsaukšana informēšana par notikumu un izsaukšana uz notikumu vietu, arī šis ir iedokumentēts mūsu dienesta pārbaudes materiālos, un mēs redzam, ka tur ir nobīde no liktenīgā notikuma turpat vai pat pusotras stundas garumā, kas arī met ēnu uz tām darbībām, kas tika veiktas.”
Lieta tiek izmeklēta Aizkrauklē, un izmeklētāji skaidro, vai dzīvnieki bijuši agresīvi un veic dzīvnieku mirstīgo atlieku ekspertīzi, kuras rezultāti varētu būt zināmi vien pēc diviem mēnešiem. Pēc Modra lūguma administratīvie procesi, kas vērsti pret viņu, nodoti izskatīšanai Jelgavā.
Dzīvnieku aizsardzības biedrības "Ķepu-ķepā" vadītāja Gundega Bidere stāsta: “Mums ir jāiet ielās, mums ir jārunā par to, mums jāorganizē piketi, lai kaut ko panāktu, jo šobrīd tā ir tāda diez gan liela butaforija.”
Alma Bērziņa piebilst: “Deputāti arī saka, ka viņiem vajadzēja šīs trīs nedēļas, lai saņemtu materiālus, nu kādas trīs nedēļas bija jāsaņem? Viņi tajā nedēļas nogalē varēja saņemt materiālus. Viņiem bija jādomā, kā pie velna, izstrēbt šo savārīto zupiņu.”
Piketa dalībnieki noskaitušies par lietas lēno virzību, neprecīzo informāciju un vilcināšanos, jo šobrīd izjūt bailes arī par saviem mājas mīluļiem.
Suņa Billes saimniece Jana stāsta: “. Mums arī mājās nav žogs. Pēc šī gadījuma Bille daudz biežāk sēž voljērā. Bet es esmu pārliecināta, ka man nav tādi kaimiņi.”
Zane uz piketu ir ieradusies no Rīgas: “Es ļoti gribu, lai kaut kas mainās, jo šis nav viens gadījums un, ja nekas nemainīsies, tad šis arī nebūs pēdējais.”
Lietas virzību ietekmē arī sabiedrības spiediens, jo cilvēki centušies iegūt informāciju un palīdzēt izmeklēšanai. Tā rezultātā ir noplūduši sensitīvi dati, un Bauskas pašvaldības policija tādēļ vērsusies pie atbildīgajām iestādēm. Kamēr turpinās kriminālprocess Modris runāt atsakās, tomēr pateicību izsaka savu sociālo mediju kontos.
Plašāk skaties video:
