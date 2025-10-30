Latgales apgabaltiesa, apelācijas kārtībā izskatot septiņus gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības lietu, apsūdzētajam meitenes tēvam un pamātei palielinājusi cietumsodus attiecīgi uz 23 un 20 gadiem, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Iepriekš pirmās instances tiesa Reinikovas tēvam piesprieda cietumsodu uz 20 gadiem, bet pamātei - uz 17 gadiem. Par spriedumu tika iesniegts apelācijas protests, kurā prokurore prasīja tiesu noteikt bargākus sodus.
Apgabaltiesa lietu apelācijas kārtībā izskatīja trešdien un nolēmumu pasludināja ceturtdien. Spriedumu vēl varēs pārsūdzēt Augstākajā tiesā.
Jau vēstīts, ka par slepkavību apsūdzēts Justīnes tēvs Vladimirs Reinikovs un pamāte Sandra Reinikova.
Pirmās instances tiesas debatēs prokurors lūdza tiesu par diviem patstāvīgiem noziedzīgajiem nodarījumiem pamāti sodīt ar brīvības atņemšanu uz 21 gadu un ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, savukārt tēvu par trim patstāvīgiem noziedzīgajiem nodarījumiem - ar mūža ieslodzījumu un ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
Abi apsūdzētie atzīti par vainīgiem cietsirdīgā un vardarbīgā izturēšanās pret mazgadīgo Justīni, kā arī atzīti par vainīgiem meitenītes slepkavībā, kas izdarīta personu grupā, apzinoties, ka mazgadīgais bērns atrodas bezpalīdzības stāvoklī un, ka viņu vardarbīgo darbību rezultātā, var iestāties meitenītes nāve, kā arī apzināti pieļāva vienaldzīgu attieksmi pret Justīnes nāves iestāšanos. Pēc tam nolūkā slēpt izdarītā noziedzīgā nodarījuma pēdas, meitenes līķis noslēpts un par viņas pazušanu maldināta policija.
Personas tiek apsūdzētas slepkavībā, kas izdarīta personu grupā, apzinoties, ka bērns atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī par cietsirdīgu un vardarbīgu izturēšanos pret mazgadīgo, kā dēļ bērnam nodarītas fiziskas un psihiskas ciešanas.
Prokuratūra informēja, ka saskaņā ar apsūdzību abas personas - Justīnes tēvs un pamāte - savā dzīvesvietā Rēzeknes novadā, būdamas alkohola ietekmē, sākušas savstarpēju konfliktu par sadzīviska rakstura pretenzijām pret mazo Justīni, jo viņi nevarējuši tikt galā ar meitenes audzināšanu un aprūpi.
Apsūdzētie, apzinoties, ka tajā brīdī kopā ar viņiem atrodas arī Justīne, kura ir mazgadīga un nevar fiziski pretoties pret viņu vērstajām vardarbīgām darbībām, sāka uz meiteni kliegt un tīši sist pa viņas ķermeni un galvu, nodarot meitenei smagus miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājās Justīnes nāve.
Meitenes līķis tika noslēpts pamestas mājas pagrabā un gan Valsts policija, gan sabiedrība tika maldināta par Justīnes pazušanu.
Par meitenes pazušanu Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkā tika ziņots 2023. gada 5. maijā. Pusotra mēneša laikā tika veikti dažādi meklēšanas pasākumi, iesaistot plašus spēkus.
Jau kopš pirmajām meitenes pazušanas dienām likumsargi strādāja ar vairākām versijām, tostarp, ka pret viņu, iespējams, veikts noziedzīgs nodarījums.
Vēlāk policija aizdomās par iespējamu noziedzīgu nodarījumu pret meiteni aizturēja viņas tēvu un pamāti. Savukārt meitenes ķermenis ar acīmredzamiem miesas bojājumiem tika atrasts aprakts pamestas mājas pagrabā meža vidū vairākus desmitus kilometru no meitenes dzīvesvietas - vietā, kur savulaik dzīvojis Justīnes tēvs.
