Valsts policija par vīrieša slepkavību aizturējusi kādu sievieti, informē likumsargi.
30. novembra vakarā policija saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka dzīvoklī Ogrē atradās miris vīrietis ar durtām brūcēm.
Aizdomās par slepkavību turpat dzīvoklī policisti aizturēja mājokļa saimnieci - 1985. gadā dzimušu sievieti, kura bija stiprā alkohola reibumā.
Policijas iegūtā informācija liecina, ka noziegums, iespējams, izdarīts turpat dzīvoklī svētdien rīta pusē. Bojāgājušais bijis aizturētās sievietes tuvs paziņa, un liktenīgajā dienā viņš bija atnācis sievieti apciemot. Policijā informācija par iespējamiem konfliktiem abu starpā iepriekš nebija saņemta.
Aizturētā sieviete patlaban atrodas izolatorā, un tiesa lems, vai viņai uz izmeklēšanas laiku piemērot apcietinājumu.
Policija turpina izmeklēt notikušā apstākļus un nozieguma motīvu. Bojāgājušajam vīrietim nozīmēta ekspertīze, un nozieguma vietā izņemti lietiskie pierādījumi.
