Kenijas lielākajā psihoneiroloģiskajā slimnīcā galvaspilsētā Nairobi pacienti nepacietīgi gaida jauna veida terapiju – to nodrošina divi frizieri. Tiklīdz izpakots aprīkojums, visus pārņem satraukums un prieks. Pacienti pēc kārtas sēžas bārddziņa krēslā, ar nepacietību gaidot matu griezumu un bārdas “apkopi”.
Veselības aprūpes darbinieki norāda, ka personīgā aprūpe ir svarīgs atveseļošanās aspekts, jo viena no garīgās veselības traucējumu pazīmēm var būt intereses zudums par personīgo higiēnu.
Šeila Lugaliki nodibinājusi kopienas organizāciju “Uniquely Gifted”, kas piedāvā bezmaksas bārddziņa pakalpojumus. Viņa aģentūrai AP atklāj, ka pašas pieredze kā pacientei psihiatriskajā nodaļā, iedvesmoja uzsākt šo ikmēneša iniciatīvu. Šeila cer, ka matu griešana atjauno pašcieņu, vairo pārliecību un atgādina pacientiem, ka viņi ir novērtēti, nevis liek justies pamestiem.
“Ir redzēts, ka kāds ir hospitalizēts jau sešus mēnešus, un tomēr neviens nav sakopis viņa matus. Tas, kā viņi izskatās, nebūt neatspoguļo to, kā viņi jūtas,” stāsta Šeila. Medicīnas māsa Titusa Enko no Matari Nacionālās mācību un nosūtījumu slimnīcas norāda, ka personīgā aprūpe uzlabo pacientu pašnovērtējumu un veicina atveseļošanos.
“Biežāk mēs domājam tikai par medikamentiem, psihoterapiju un mēdzam ignorēt otru daļu, kas ir personīgā higiēna un izskats. Daudzkārt cilvēks sevi atstāj novārtā – viņš sāk neiet dušā vai neģērbjas kārtīgi. Un personīgā aprūpe ir rādītājs tam, vai cilvēkam klājas labi, vai arī viņam nav viss kārtībā,” saka medmāsa. Kamēr bārddziņi pielīdzina pacientu bārdas, kāds no viņiem šo pieredzi raksturo vienā vārdā – viņš jūtas dzīvs.
Slimnīcas Ambulatorās nodaļas vadītājs Frensiss Kabugua mudina vīriešus atklāti runāt par savām grūtībām, nevis pievērsties alkoholam un citām atkarības vielām, mēģinot tikt galā ar problēmām. “Viena no lietām, ko var pamanīt cilvēkam ar depresīviem traucējumiem, ir norobežošanās vai nošķiršanās no ģimenes locekļiem,” teic Kabugua.
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