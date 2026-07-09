"Šodienas pasaule – tas vairs nav tās vecās pasaules turpinājums, kurā tika radīta NATO. Šobrīd radīta citāda pasaule, un arī NATO stāvoklis šajā jaunajā pasaulē ir pavisam citāds," neilgi pirms NATO augstākā līmeņa sanāksmes sākuma Ankarā paziņoja Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans. 

NATO samits Ankarā – pirmā tāda līmeņa NATO valstu tikšanās Turcijā kopš 2004. gada – sākās otrdien un turpinās šodien, 8. jūlijā. Bez šaubām, tur pieņems ne mazums ar aktuālo drošību saistītu lēmumu, taču daudzi apskatnieki norāda uz vēl vienu svarīgu detaļu – Turcija jau kādu laiku vēlas panākt lielāku ietekmi aliansē un vispār politikā. Tās diplomātiskās un militārpolitiskās ambīcijas kopš 2022. gada Krievijas iebrukuma Ukrainā un Donalda Trampa ASV attālināšanās no Eiropas drošības ir augušas. Turcija redz izdevību Ankarā parādīt, ka ir neaizstājams partneris, ja runā par robiem Eiropas drošībā, kas atsegušies pēc Vašingtonas politikas maiņas. Izskatās, ka Eiropas valstīm nav īpašu iebildumu pret Turcijas paaugstināšanos, jo turku potenciāls ir patiešām nozīmīgs.

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