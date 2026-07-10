Felipe Gabriels nesen ieguvis Latvijas pilsonību un sarunā ar aktieri Andri Buli šovā “Slavenības. Bez filtra” atklāti dalās atmiņās par savu ceļu uz Latviju. Viņa pirmās dienas pagāja Olainē, kur nācās saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, taču netrūka arī apņēmības, cerību un vēlmes veidot jaunu dzīvi. Kas pamudināja viņu atstāt saulaino Brazīliju un izvēlēties Latviju par savām mājām?
Felipe Gabriels kopā ar Andri Buli šovā “Slavenības. Bez filtra” ļāvās sarunai par brazīlieša ceļu uz Latviju.
“Mēs braucām cauri Vanšu tiltam ap vienpadsmitiem vakarā. Saule jau prom. Tik skaisti! Latvija tik skaista. Pirmā vieta, kur aizgājām bija Vecrīga. Uz “Rock Cafe”. Bez dušas, netīrā apakšveļā, aizgāju tusēt,” ar smaidu sejā pirmos iespaidus atceras Felipe.
Sportists atzina, ka jau no pirmās dienas Latvijā ar visiem sveicinājās latviski un tad iemīlēja Latviju, tomēr sākotnējais plāns bija palikt tikai trīs mēnešus.
“Tā ir labākā lieta, ko es izdarīju savā dzīvē,” par lēmumu palikt Latvijā bilda Felipe. Bērnībā Brazīlijā viņš piedzīvojis un redzējis daudz vardarbības, tāpēc viņam ir grūti izprast tos latviešus, kuri sūdzas, ka Latvijā dzīve esot slikta.
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