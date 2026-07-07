Panākts kompromiss — LTV un Latvijas Radio zīmolvārdus saglabās

Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) valde un darbinieku deleģētie pārstāvji vienojušies, ka Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzijas (LTV) vēsturiskie zīmolvārdi tiks saglabāti kā daļa no LSM kopējās identitātes, informē LSM korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele.
Vienošanās panākta divu dienu sarunu forumā, kurā piedalījās LSM valde un visu struktūrvienību deleģētie pārstāvji. Sarunās rasti kompromisi turpmākai LSM zīmola sistēmas attīstībai, turpinot darbu pie zīmola stratēģijas pilnveides.
Sarunu forumā panāktā vienošanās paredz, ka LTV un LR vēsturiskie zīmolvārdi tiks saglabāti kā daļa no LSM kopējās identitātes. LSM skaidro, ka tas neattiecas uz logo, fontiem un citiem vizuālās identitātes elementiem.
Tāpat valde apņēmusies apturēt turpmāku zīmola stratēģijas ieviešanu daļā, kas skar LR un LTV zīmolvārdus un lineāro kanālu nosaukumus.
Darbinieku deleģētie pārstāvji kopā ar valdi turpinās darbu pie zīmola stratēģijas grozījumu izstrādes līdz 15. septembrim. Pēc tam paredzēts apstiprināt zīmola stratēģiju jaunā redakcijā.
Vienlaikus LSM aicina 14. Saeimu tās pilnvaru termiņā neveikt ar LSM zīmolu jautājumiem saistītus grozījumus.
LSM arī aicina Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi līdz gada beigām izstrādāt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma grozījumus, kas nostiprinātu LTV un LR zīmolvārdus.
Panāktais kompromiss ļauj turpināt vienota Latvijas Sabiedriskā medija attīstību, saglabājot nepārtrauktību un cieņu pret abu mediju vēsturisko identitāti, norādīts paziņojumā.
Sarunu forums sācies ar kopīgas izpratnes formulēšanu par LSM attīstības virzienu. Gan valde, gan darbinieku deleģētie pārstāvji vienojušies, ka LSM ir jāturpina attīstīties. Tāpat secināts, ka piedāvātais vienotās zīmolu sistēmas ietvars ir atbilstošs šim attīstības virzienam, tomēr ir nepieciešams precizēt LR un LTV zīmolvārdu vietu tajā.