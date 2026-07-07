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#ltv #radio #saeima #seplp #tv #žurnālisti

Panākts kompromiss — LTV un Latvijas Radio zīmolvārdus saglabās

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 06. jūlijs, 11:59
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2026. gada 06. jūlijs, 11:59
Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) valdes locekle programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Ieva Aile (no kreisās), LSM valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena un LSM galvenā redaktore Anita Brauna piedalās LSM Latgles redakcijas atklāšanas pasākumā Daugavpilī.
Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) valdes locekle programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Ieva Aile (no kreisās), LSM valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena un LSM galvenā redaktore Anita Brauna piedalās LSM Latgles redakcijas atklāšanas pasākumā Daugavpilī.
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) valde un darbinieku deleģētie pārstāvji vienojušies, ka Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televīzijas (LTV) vēsturiskie zīmolvārdi tiks saglabāti kā daļa no LSM kopējās identitātes, informē LSM korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele.

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Vienošanās panākta divu dienu sarunu forumā, kurā piedalījās LSM valde un visu struktūrvienību deleģētie pārstāvji. Sarunās rasti kompromisi turpmākai LSM zīmola sistēmas attīstībai, turpinot darbu pie zīmola stratēģijas pilnveides.

Sarunu forumā panāktā vienošanās paredz, ka LTV un LR vēsturiskie zīmolvārdi tiks saglabāti kā daļa no LSM kopējās identitātes. LSM skaidro, ka tas neattiecas uz logo, fontiem un citiem vizuālās identitātes elementiem.

Tāpat valde apņēmusies apturēt turpmāku zīmola stratēģijas ieviešanu daļā, kas skar LR un LTV zīmolvārdus un lineāro kanālu nosaukumus.

Darbinieku deleģētie pārstāvji kopā ar valdi turpinās darbu pie zīmola stratēģijas grozījumu izstrādes līdz 15. septembrim. Pēc tam paredzēts apstiprināt zīmola stratēģiju jaunā redakcijā.

Vienlaikus LSM aicina 14. Saeimu tās pilnvaru termiņā neveikt ar LSM zīmolu jautājumiem saistītus grozījumus.

LSM arī aicina Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi līdz gada beigām izstrādāt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma grozījumus, kas nostiprinātu LTV un LR zīmolvārdus.

Panāktais kompromiss ļauj turpināt vienota Latvijas Sabiedriskā medija attīstību, saglabājot nepārtrauktību un cieņu pret abu mediju vēsturisko identitāti, norādīts paziņojumā.

Sarunu forums sācies ar kopīgas izpratnes formulēšanu par LSM attīstības virzienu. Gan valde, gan darbinieku deleģētie pārstāvji vienojušies, ka LSM ir jāturpina attīstīties. Tāpat secināts, ka piedāvātais vienotās zīmolu sistēmas ietvars ir atbilstošs šim attīstības virzienam, tomēr ir nepieciešams precizēt LR un LTV zīmolvārdu vietu tajā.

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Ieteiktie raksti

Turpmākajās sarunās dalībnieki analizējuši jautājumus, kas bija aktualizēti darbinieku vēstulē un iepriekšējās diskusijās. Darba grupās apspriesti LR un LTV vēsturiskā mantojuma un zīmolvārdu jautājumi, kā arī praktiski zīmola sistēmas ieviešanas aspekti.

Līdztekus tika vērtēts kanālu nosaukumu lietojums, auditorijai pazīstamo satura zīmolu izmantošana, ēku vizuālais noformējums, digitālā vide un citi ikdienas darba jautājumi. Sarunu rezultātā dalībnieki vienojušies par konceptuālu pieeju, bet darbs pie praktiskajiem ieviešanas jautājumiem turpināšoties nākamajā posmā.

LSM valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena norāda, ka divu dienu sarunu būtisks ieguvums bijis ne tikai panāktais kompromiss, bet arī profesionāls, atklāts un cieņpilns dialogs, kurā puses uzklausīja viena otru, kopīgi vērtēja argumentus un meklēja risinājumus.

Sarunas dalībnieki atzinuši, ka šis darba formāts ir efektīvs veids, kā LSM risināt organizācijai nozīmīgus jautājumus. Šādu formātu plānots izmantot arī turpmāk, būtisku attīstības jautājumu apspriešanā iesaistot darbinieku pārstāvjus.

Pirmdien sarunu foruma rezultāti un turpmākie zīmola attīstības soļi prezentēti arī LSM darbinieku kopsapulcē. Tās laikā sarunu foruma dalībnieki iepazīstināja kolēģus ar darba grupu paveikto, panākto vienošanos un turpmākajiem soļiem zīmola stratēģijas pilnveidē, kā arī atbildēja uz darbinieku jautājumiem.

Deleģētie darbinieki un valde turpinās darbu sarunu forumā, lai tuvākajā laikā pabeigtu zīmola stratēģijas grozījumu izstrādi un apstiprinātu zīmola stratēģiju jaunā redakcijā.

vēstīts, vairāk nekā 200 LTV un LR darbinieku parakstīja vēstuli LSM valdei, iebilstot pret vēsturisko LTV un LR zīmolu pakāpenisku aizstāšanu ar jaunizveidoto zīmolu "LSM" un ziņu dienestu apvienošanu.

Iebildumus pret LR un LTV zīmolu aizstāšanu pauda arī politiķi, aicinot puses rasts kompromisu.

Iepriekš LSM pārstāvji informēja, ka pakāpeniski ievieš vienotu zīmolu un vizuālo identitāti, lai auditorijai būtu vieglāk atpazīt tā saturu dažādās platformās un vidēs, tam atvēlot 126 997 eiro.

Ar aģentūru "Asketic" noslēgts līgums par jaunā LSM zīmola izstrādi — tā summa ir 126 997 eiro, bet termiņš ir 12 mēneši.

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