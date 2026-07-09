Jesica un Juris Zundovski 360 TV raidījumā "Slavenības. Bez filtra" atklāti runāja par sasāpējušiem jautājumiem savās attiecībās. Pāris atzina, ka strīdi viņu ikdienā nav retums un nereti izceļas pavisam nenozīmīgu iemeslu dēļ.
Kopīgā pastaigā zvaigžņu pāris 360 TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” apsprieda konfliktus – Jesica bilda, ka strīdi notiek vismaz reizi mēnesī. Parasti strīdi veidojas par nesvarīgām situācijām, un dāma vēlas saprast, kas ir to iemesls.
“Man nepatīk, kad tu pacel balsi, sāc pārmest, aizskart un noniecināt. Tie ir tie iemesli,” atzina Juris. Viņš komentē, ka sieva bieži aizraujas ar pārmetumiem un valdonīgo toni.
Savukārt Jesica šādam vērtējumam nepiekrīt. “Kā izpaužas noniecināšana? Es gribu saprast. Es neapsaukājos, es nelamājos. Es nesaku, ka tu esi duraks vai muļķis,” viņa norādīja.
Lai gan abi centās atklāti izrunāties, saruna nebija viegla. Zundovski atzina, ka uz situācijām raugās atšķirīgi, un arī šoreiz pie kopīga secinājuma tā arī nenonāca.
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