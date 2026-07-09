NATO līderi trešdien samitā Ankarā atbalstīja apņemšanos 2026. un 2027. gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljardu eiro apmērā.
"Ukraina veicina transatlantisko drošību, un sabiedrotie ir vienoti savā nelokāmajā atbalstā Ukrainai tās brīvības, suverenitātes un teritoriālās integritātes aizstāvēšanā," teikts Ankaras samita noslēguma deklarācijā.
"2026. gadam sabiedrotie apņemas sniegt Ukrainai militāro aprīkojumu, palīdzību un apmācību 70 miljardu eiro apmērā un apstiprina savas saistības 2027. gadā saglabāt vismaz līdzvērtīgu atbalsta līmeni," teikts deklarācijā.
Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda.
Šajā finansējumā ir iekļauts Eiropas Savienības (ES) aizdevums Ukrainas bruņoto spēku atbalstam 60 miljardu eiro apmērā laika posmam no 2026. līdz 2027. gadam. Tādējādi paliek aptuveni 40 miljardi eiro, kurus NATO sabiedrotajiem ik gadu būtu jāsedz no saviem valsts budžetiem.
Deklarācijā NATO līderi, tostarp ASV, atkārtoti apstiprināja savu neatlaidīgo apņemšanos ievērot savstarpējās palīdzības klauzulu, kas ietverta alianses līguma 5. pantā.
"Mēs, Ziemeļatlantijas alianses valstu un valdību vadītāji, esam sapulcējušies Ankarā, lai atkārtoti apstiprinātu mūsu nelokāmo apņemšanos nodrošināt kolektīvo aizsardzību saskaņā ar 5. pantu. Uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem," teikts deklarācijā.
Kā norādīts deklarācijā, lai novērstu ilgtermiņa draudus, ko Krievija rada eiroatlantiskajai drošībai un stabilitātei, kā arī pastāvīgos terorisma draudus, pērn Eiropas sabiedrotie un Kanāda palielināja savus ieguldījumus galvenajās aizsardzības vajadzībās par vairāk nekā 139 miljardiem ASV dolāru.
"Mūsu ieguldījumi nodrošina mums nepieciešamās spējas, vienlaikus stiprinot mūsu rūpniecības bāzi un noturību. Šodien Ankarā mēs paziņojam par jauniem iepirkumiem vairāk nekā 50 miljardu dolāru apmērā un apņemamies paplašināt kolektīvās ražošanas jaudas un sadarboties ar rūpniecības nozari, lai paātrinātu inovāciju. Mēs turpināsim darbu, lai likvidētu aizsardzības tirdzniecības barjeras starp sabiedrotajiem un izmantotu NATO partnerattiecības, lai maksimāli palielinātu aizsardzības rūpniecības dziļumu un sadarbību," teikts deklarācijā.
Tāpat sabiedrotie atkārtoti uzsver, ka Irānai nekad nedrīkst būt kodolieroči, un aicina Irānu pilnībā ievērot kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā.
Tramps: ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot "Patriot"
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes "Patriot".
"Man kāds putniņš pačivināja, ka mēs viņiem piešķirsim tiesības ražot "Patriot". Mēs parādīsim viņiem, kā to darīt. Patiesībā tas ir ļoti sarežģīts process. Bet jūs ātri tiksiet galā ar šo sarežģītību. Un mēs tieši par to runājam," kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Ankarā pavēstīja Tramps.
Pēc Trampa teiktā, uzņēmums, kas ražo "Patriot" un pašlaik būvē četras rūpnīcas, to spēs izdarīt divu līdz trīs mēnešu laikā.
"Ja pasūtat "Patriot", tagad jums nākas ilgi gaidīt. Tāpat ir ar "Tomahawk". Mums ir daudz konkrētas tehnikas, bet to dēvē par elitāru. Tātad viena no lietām, par kurām mēs runāsim, ir tā, ka mēs jums piešķirsim licenci šīs tehnikas ražošanai. Tas taču ir labi, vai ne? Tāpēc jūs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jums dodam par maz. Mēs teiksim: "Dariet paši." Mēs par to vēl neesam paziņojuši uzņēmumam, bet viss nokārtosies. Protams, viņi būs sajūsmā," viņš piebilda.
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