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#svētki

Jau 90. reizi Latvijas piekrastē nedēļas nogalē Zvejnieksvētki

Nedēļa Kabatā / Latvijas Mediji
2026. gada 09. jūlijs, 17:00
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2026. gada 09. jūlijs, 17:00
Jau 90. reizi Latvijas piekrastē nedēļas nogalē Zvejnieksvētki.
Jau 90. reizi Latvijas piekrastē nedēļas nogalē Zvejnieksvētki.
Foto: LETA / LETA

Vēstures liecībās atrodamas norādes, ka pirmie Zvejnieksvētki Latvijā svinēti 1936. gadā Pāvilostā. Svētku laikā, kas godāti gan par Zvejnieksvētkiem, gan Jūras svētkiem un tradicionāli notiek jūlija otrajā sestdienā, cildināta jūra un cilvēki, kuru darbs saistīts ar jūru. Arī šogad tradīcija netiek lauzta – būs gan tirgošanās, gan danči un citas lustes.

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Engurē

Engurē svētki sāksies ar Engures modināšanu, kam plkst. 11.00 sekos tradicionālais svētku gājiens, bet plkst. 12.00 ielas piepildīs nu jau tradicionālā kravas automašīnu parāde. No plkst. 13.00 Auniņparka estrādē izskanēs Mārtiņa Egliena un Karīnas Tatarinovas koncerts, savukārt vakarpusē – plkst. 17.00 bērnus un ģimenes priecēs izrāde "Atkal Pifs". Visas dienas garumā Engures pludmalē būs apskatāms kravas automašīnu saiets, kas ik gadu pulcē tehnikas entuziastus un interesentus. Vakarā Engures pludmale pārtaps par īstu svētku epicentru. No plkst. 20.00 uz skatuves kāps leģendārā grupa "Līvi", plkst. 21.30 publiku dejās aizraus "100 Debija", saule rietot plkst. 23.00 uzstāsies grupa "Bukte", bet pusnaktī skanēs "Z-Scars" ar savām labākajām dziesmām. 

Kamēr nakts ritmus un dejas no plkst. 1.00 pludmalē nodrošinās DJ Toms Grēviņš, tikmēr Auniņparka estrādē no plkst. 1.00 līdz vēlai naktij valdīs zaļumballes noskaņa kopā ar grupu "Melody Makers".

Lapmežciemā

Dienas garumā Lapmežciema parkā valdīs rosība. no plkst. 10.00 darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš, bērnus priecēs atrakcijas, radošās darbnīcas, pirātu aktivitātes, lielie burbuļi un dažādas izzinošas nodarbes. No plkst. 13.00 līdz 17.00 improvizētā Zvejnieka sētā varēs iepazīt piekrastes dzīvesveidu, vērot zivju vēršanu, blīvēšanu un kūpināšanu, izmēģināt roku zvejas tīklu lāpīšanā un loma ķeršanā vecajā zvejnieku laivā, piedalīties ķilavu meistarklasē, kā arī baudīt uz ugunskura gatavotu zivju zupu.

Savukārt estrādē no plkst. 13.00 notiks Neptūna sagaidīšana, kam sekos Lapmežciema amatiermākslas kolektīvu koncerts un muzikāls sveiciens Zvejnieksvētkos ar Imantu Stradu, Ģirtu Rāviņu un Emīlu Zilbertu. Plkst. 19.00 svētku kulminācija pārcelsies uz Lapmežciema stadionu, kur gaidāma vērienīga koncertprogramma. Uz skatuves kāps Atvara, leģendārā grupa "Pērkons", harizmātiskais Rolands Če, enerģijas lādiņu nodrošinās grupa "Citi Zēni", bet svētku nakti deju ritmos iegriezīs DJ Ķilkuts.

Ventspilī

No 10. līdz 12. jūlijam Ventspils kļūs par vienu no vasaras spilgtākajiem galamērķiem Latvijā, aicinot uz trīs dienu Jūras svētku programmu. Apmeklētājus gaidīs lielkoncerts ar grupām "Sudden Lights" un "ELPO", Neptūna ierašanās un svētku atklāšana Ostas ielas promenādē, Gunta Skrastiņa Dziesmu un ziņģu festivāls, 24 stundu izaicinājums "Sapņo par Everestu, bet kāp Lemberga hūtē", pirmo reizi organizētais piejūras garšu konkurss "Zivju zupas mēriņš", kā arī sporta sacensības, ģimeņu aktivitātes, radošās darbnīcas. Līdz 10. jūlijam Ventspilī pirmo reizi norisināsies piejūras garšu konkurss "Zivju zupas mēriņš", kurā deviņas pilsētas kafejnīcas un restorāni piedāvās īpaši Jūras svētkiem radītas zivju zupas. Apmeklētāji varēs nobaudīt dažādas piekrastes garšas, balsot par savu favorītu un piedalīties balvu izlozē, bet 11. jūlijā tiks paziņots titula "Ventspils gardākā zivju zupa 2026" ieguvējs. Jūras svētku "Zemūdens ziedu deja" noskaņa Ventspilī ienāks jau 10. jūlijā, kad apmeklētājus priecēs svētku tirgus, aktivitātes ģimenēm un "Gunta Skrastiņa dziesmu un ziņģu festivāls".

Galvenie svētku notikumi gaidāmi 11. jūlijā, kad Ostas ielas promenādes jaunajā daļā tiks sagaidīts Jūras valdnieks Neptūns. Dienas garumā uz skatuves uzstāsies Dailes teātra aktieru ansamblis "Ilga", šova "X faktors" uzvarētājs Jurģis Namejs Zvejnieks un grupa "Lādezers". Improvizētā "Zvejnieku sētā" būs iespēja piedzīvot autentisku zvejnieku dzīves pieredzi, piedaloties tīklu lāpīšanā, zivju kūpināšanā, kopīgas zivju zupas vārīšanā, ķilavu meistarklasē, dančos un rotaļās. Izaicinājumā "Zvejnieka dēls" dažādos pārbaudījumos tiks noskaidroti spēcīgākie un veiklākie dalībnieki. Svētku programmā iesaistīsies arī Ventspils Jauniešu māja ar izzinošām spēlēm un Atbalsta centrs "Cimdiņš" ar radošo darbu izstādi un labdarības tirdziņu. Sporta cienītāji varēs sekot līdzi pludmales volejbola sacensībām un "Velosolutions Pumptrack" sacensībām, savukārt ģimenes ar bērniem aicinātas piedalīties radošajās darbnīcās, priežu mizas kuģīšu darināšana un jūras tematikai veltītās aktivitātēs. Ostas ielas promenādes jaunajā daļā notiks tradicionālā Neptūna sagaidīšana un svētku atklāšana, koncerti, darbosies Zvejnieku sēta un Sapņu un zināšanu piestātne, bet vakaru noslēgs lielkoncerts ar grupām "ELPO" un "Sudden Lights" – vienu no šobrīd populārākajām Latvijas poproka grupām un vairākkārtēju Latvijas mūzikas balvu laureāti. Pēc tā ballēties gribētāji aicināti naktsklubā "Silrak", kur līdz rīta gaismai par muzikālo atmosfēru rūpēsies dīdžeji un reperis Prusax.

Savukārt svētdien, 12. jūlijā, ģimenes gaidīs "Mazie Jūras svētki" Piejūras brīvdabas muzejā, "Pērļu medības kopā ar Nāriņu", Dzelzceļnieku ielas svētki ar daudzveidīgām aktivitātēm, starptautisks koru koncerts koncertzālē "Latvija" un džeza vakars. 

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Salacgrīvā

Šķiet, vieni no visvairāk apmeklētajiem ir tieši Salacgrīvas Zvejnieksvētki. Arī šogad te gaidāma plaša un daudzveidīga programma, solot pat 11 stundu garu mūzikas maratonu. Pasākuma galvenās norises vietas būs Salacas upes ieteka jūrā un Salacgrīvas estrāde. Jau no paša rīta Salacgrīvas centrā notiks plaša bezmaksas programma – tirgus ar gardumiem un amatniecību, radošās darbnīcas, atrakcijas lieliem un maziem. No plkst. 16.00 līdz 3.00 Zvejnieku parka estrādē norisināsies lielkoncerts, kurā uz vienas skatuves uzstāsies Intars Busulis ar "Abonementa orķestri", Salacgrīvā savulaik dibinātā šlāgergrupa "Lauku muzikanti", Miks Galvanovskis, leģendārie "Līvi", Žoržs Siksna un Fiņķis. Grupu uzstāšanās starplaikos publiku uzlādēs DJ Kapteinis Reinis, atskaņojot arī savus hītus – "Iešūpini zvanus", "Sarkanie lukturi" u. c.

Pāvilostā

Piektdien, 10. jūlijā plkst. 11.00 svētki ar atceres brīdi pie piemiņas akmens kapsētā "Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē". Bet no plkst. 22.00 līdz 3.00 visi aicināti uz bezmaksas svētku ieskaņas balli "Vecie labie laiki" Pāvilostas ostā!. Par muzikālo noskaņu gādās grupas. "Piemare", "EX Bend", "4KW", "Pa ceļam". Sestdien, 11. jūlijā, jau no 10.00 pie Āķagala gaidīs piepūšamās un ūdens atrakcijas "Atrakcijas Sēlijā", no 11.00 stadionā Zvejnieku svētku kauss pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem. Tradicionālais svētku tirgus norisināsies plkst. 13.00 Dzintaru ielas posmā (no Tirgus ielas līdz muzejam). Savukārt no plkst. 14.00 visi aicināti uz ostu, kur izskanēs lielā svētku koncertprogramma, piedaloties grupai "Roja", Milleru– Balandīnu ģimenei, Rihardam Saulem ar grupu. Turpat plkst. 15.00 būs skatāma jahtu un laivu parāde, kā arī būs iespēja sasveicināties ar Jūras valdnieku. Svētku noslēguma nakts balle gaidāma Upesmuižas parka estrādē no plkst. 22.00 līdz pat 3.00 rītā, kad par pozitīvu gaisotni gādās grupa "Galaktika" un DJ J-ONE.

Carnikavā

Piektdien, 10. jūlijā, Carnikavas parks jau no plkst. 15.00 līdz 20.00 pārvērtīsies par īstu svētku epicentru ar vērienīgu brīvdabas gadatirgu, bet uzreiz pēc tam, no plkst. 20.00 visi aicināti uz  vasarīgu Zaļumballi turpat parkā līdz pat rīta gaismai!  "KuKū tirgū" gaidīs vairāk nekā 130 tirgotāju un amatnieku. Būs gan Zvejnieksvētku klasika – svaigi cepti nēģi un zeltaini kūpinātas zivis visām gaumēm, gan mājas sieri, medus, biomaize un daudz citu gardumu. Tāpat režisora Kārļa Anitena unikālie betona trauki, sveces, funkcionāls dizains no otrreiz pārstrādātām stikla pudelēm, ekskluzīvas mājlietas no koka, modernas un seno zīmju rotas, etnogrāfiskas un viduslaiku rotaslietas, ilgnoturīgi skapju un somu aromāti, ka­ņepju eļļas ziepes un dabīga Latvijas augu produkcija. Savukārt kārumniekiem. mājās gatavots saldējums kraukšķīgās, pašceptās vafelēs, krāsains popkorns, cukurvate un atveldzējošas burbuļtējas. Pašus mazākos priecēs milzīgas un neapnīkošas piepūšamās atrakcijas, jautrais vilcieniņš "Leo" un maģiskā Rotējošā māja, īpaša smilšu kaste jauniešiem un pieaugušajiem, kurā varēs pārbaudīt savas prasmes, spēlēties ar jaudīgām Radio vadāmajām pultīm un trasē vadīt dažādus transportlīdzekļus! Bet vakarā no plkst. 19.30 līdz pat 3.00 rītā visi aicināti uz zaļumballi, kur sanākušos priecēs grupas "Eridana", "Jacks with Coce" un "Zuši".

Liepājā

Šogad Jūras svētki Liepājā norisināsies 10. un 11. jūlijā, pieskandinot Jūrmalas parku, Liepājas pludmali un promenādi. Jūras svētki šogad tiks ieskandināti jau 10. jūlija vakarpusē, kad liepājnieki un pilsētas viesi būs aicināti pulcēties kanāla malā, lai vērotu Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes organizētās airēšanas sacensības un tradicionālo kuģu un laivu parādi. 11. jūlijā Jūras svētki sāksies plkst. 11.00 ar piemiņas brīdi pie Pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem. Piemiņas brīža muzikālo noskaņu radīs solists Kristofers Sproģis, čellists Krišjānis Gaiķis un pianists Normunds Kalniņš. No plkst. 12.00 svētku teritorijā sāksies muzikālā, izklaidējošā un izzinošā programma. Šogad cauri Skanošajiem vējiem svētku apmeklētājus vedīs Liepājas teātra aktieri Armands Kaušelis un Agnese Jēkabsone. Programmu atklās bērnu popgrupas "Sprīdīši" un "Pērlītes", bet turpinājumā mazākos svētku apmeklētājus priecēs Liepājas Leļļu teātra muzikālais mini koncertuzvedums "Puksīš­balle". Dienas gaitā uz skatuves jautru un sirsnīgu noskaņu radīs Liepājas vokālinstrumentālā apvienība "Aģenti", kuras sastāvā uzstājas trīs paaudžu aktieri – Edgars Pujāts, Armands Kaušelis un Valts Skuja. Viņu izpildījumā skanēs liepājniekiem iemīļotā Jāņa Lūsēna, Imanta Kalniņa, Jāņa Strazda un Ulda Marhileviča mūzika. Enerģiskāku ritmu Jūrmalas parkā ienesīs elektroniskās deju mūzikas grupa "ELPO", bet vakara programmu plkst. 19.00 atklās indie pop grupa "YŪT", bet turpinājumā uz skatuves kāps grupa "Autobuss debesīs", bet svētku izskaņā Jūrmalas parku piepildīs dziedātājas Aijas Andrejevas enerģija.

Ģimenēm ar bērniem visas dienas garumā būs atvērts Brīnumvējš – vieta, kur satikties pārsteigumiem, ielu teātra māksliniekiem un radošām aktivitātēm. Dienu piepildīs starptautisku ielu teātra un cirka mākslinieku priekšnesumi no Polijas, Slovēnijas un Honkongas, kuros skatītājus priecēs akrobātika, žonglēšana, kustību māksla un jautrība.

Jūras svētki nav iedomājami bez īpašas rosības pludmalē. No smiltīm taps atpazīstamas Liepājas vietas un simboli, piemēram, Liepājas enkurs, Ziemeļu forti un Liepājas tramvajs. Pasākuma dienā ikviens apmeklētājs varēs kļūt par daļu no liepājnieku un pilsētas viesu alejas, atstājot smiltīs savas plaukstas nospiedumu un parakstu.

Savukārt pašā jūras krastā darbosies Jūras vēja laboratorija, kurā Liepājas pludmales apmeklētāji varēs iepazīt Baltijas jūru kopā ar Latvijas Hidro­ekoloģijas institūta zinātnieku komandu. Tāpat visas dienas garumā Jūras svētku teritorijā darbosies amatnieku un māj­ražotāju tirdziņš, kurā vairāk nekā 150 dalībnieku piedāvās pārtikas produktus, pašu darinātus mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus, kā arī citus svētku noskaņai atbilstošus darinājumus.

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