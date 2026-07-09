Jau 90. reizi Latvijas piekrastē nedēļas nogalē Zvejnieksvētki.

Vēstures liecībās atrodamas norādes, ka pirmie Zvejnieksvētki Latvijā svinēti 1936. gadā Pāvilostā. Svētku laikā, kas godāti gan par Zvejnieksvētkiem, gan Jūras svētkiem un tradicionāli notiek jūlija otrajā sestdienā, cildināta jūra un cilvēki, kuru darbs saistīts ar jūru. Arī šogad tradīcija netiek lauzta – būs gan tirgošanās, gan danči un citas lustes.
Engurē
Engurē svētki sāksies ar Engures modināšanu, kam plkst. 11.00 sekos tradicionālais svētku gājiens, bet plkst. 12.00 ielas piepildīs nu jau tradicionālā kravas automašīnu parāde. No plkst. 13.00 Auniņparka estrādē izskanēs Mārtiņa Egliena un Karīnas Tatarinovas koncerts, savukārt vakarpusē – plkst. 17.00 bērnus un ģimenes priecēs izrāde "Atkal Pifs". Visas dienas garumā Engures pludmalē būs apskatāms kravas automašīnu saiets, kas ik gadu pulcē tehnikas entuziastus un interesentus. Vakarā Engures pludmale pārtaps par īstu svētku epicentru. No plkst. 20.00 uz skatuves kāps leģendārā grupa "Līvi", plkst. 21.30 publiku dejās aizraus "100 Debija", saule rietot plkst. 23.00 uzstāsies grupa "Bukte", bet pusnaktī skanēs "Z-Scars" ar savām labākajām dziesmām.
Kamēr nakts ritmus un dejas no plkst. 1.00 pludmalē nodrošinās DJ Toms Grēviņš, tikmēr Auniņparka estrādē no plkst. 1.00 līdz vēlai naktij valdīs zaļumballes noskaņa kopā ar grupu "Melody Makers".
Lapmežciemā
Dienas garumā Lapmežciema parkā valdīs rosība. no plkst. 10.00 darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš, bērnus priecēs atrakcijas, radošās darbnīcas, pirātu aktivitātes, lielie burbuļi un dažādas izzinošas nodarbes. No plkst. 13.00 līdz 17.00 improvizētā Zvejnieka sētā varēs iepazīt piekrastes dzīvesveidu, vērot zivju vēršanu, blīvēšanu un kūpināšanu, izmēģināt roku zvejas tīklu lāpīšanā un loma ķeršanā vecajā zvejnieku laivā, piedalīties ķilavu meistarklasē, kā arī baudīt uz ugunskura gatavotu zivju zupu.
Savukārt estrādē no plkst. 13.00 notiks Neptūna sagaidīšana, kam sekos Lapmežciema amatiermākslas kolektīvu koncerts un muzikāls sveiciens Zvejnieksvētkos ar Imantu Stradu, Ģirtu Rāviņu un Emīlu Zilbertu. Plkst. 19.00 svētku kulminācija pārcelsies uz Lapmežciema stadionu, kur gaidāma vērienīga koncertprogramma. Uz skatuves kāps Atvara, leģendārā grupa "Pērkons", harizmātiskais Rolands Če, enerģijas lādiņu nodrošinās grupa "Citi Zēni", bet svētku nakti deju ritmos iegriezīs DJ Ķilkuts.
Ventspilī
No 10. līdz 12. jūlijam Ventspils kļūs par vienu no vasaras spilgtākajiem galamērķiem Latvijā, aicinot uz trīs dienu Jūras svētku programmu. Apmeklētājus gaidīs lielkoncerts ar grupām "Sudden Lights" un "ELPO", Neptūna ierašanās un svētku atklāšana Ostas ielas promenādē, Gunta Skrastiņa Dziesmu un ziņģu festivāls, 24 stundu izaicinājums "Sapņo par Everestu, bet kāp Lemberga hūtē", pirmo reizi organizētais piejūras garšu konkurss "Zivju zupas mēriņš", kā arī sporta sacensības, ģimeņu aktivitātes, radošās darbnīcas. Līdz 10. jūlijam Ventspilī pirmo reizi norisināsies piejūras garšu konkurss "Zivju zupas mēriņš", kurā deviņas pilsētas kafejnīcas un restorāni piedāvās īpaši Jūras svētkiem radītas zivju zupas. Apmeklētāji varēs nobaudīt dažādas piekrastes garšas, balsot par savu favorītu un piedalīties balvu izlozē, bet 11. jūlijā tiks paziņots titula "Ventspils gardākā zivju zupa 2026" ieguvējs. Jūras svētku "Zemūdens ziedu deja" noskaņa Ventspilī ienāks jau 10. jūlijā, kad apmeklētājus priecēs svētku tirgus, aktivitātes ģimenēm un "Gunta Skrastiņa dziesmu un ziņģu festivāls".
Galvenie svētku notikumi gaidāmi 11. jūlijā, kad Ostas ielas promenādes jaunajā daļā tiks sagaidīts Jūras valdnieks Neptūns. Dienas garumā uz skatuves uzstāsies Dailes teātra aktieru ansamblis "Ilga", šova "X faktors" uzvarētājs Jurģis Namejs Zvejnieks un grupa "Lādezers". Improvizētā "Zvejnieku sētā" būs iespēja piedzīvot autentisku zvejnieku dzīves pieredzi, piedaloties tīklu lāpīšanā, zivju kūpināšanā, kopīgas zivju zupas vārīšanā, ķilavu meistarklasē, dančos un rotaļās. Izaicinājumā "Zvejnieka dēls" dažādos pārbaudījumos tiks noskaidroti spēcīgākie un veiklākie dalībnieki. Svētku programmā iesaistīsies arī Ventspils Jauniešu māja ar izzinošām spēlēm un Atbalsta centrs "Cimdiņš" ar radošo darbu izstādi un labdarības tirdziņu. Sporta cienītāji varēs sekot līdzi pludmales volejbola sacensībām un "Velosolutions Pumptrack" sacensībām, savukārt ģimenes ar bērniem aicinātas piedalīties radošajās darbnīcās, priežu mizas kuģīšu darināšana un jūras tematikai veltītās aktivitātēs. Ostas ielas promenādes jaunajā daļā notiks tradicionālā Neptūna sagaidīšana un svētku atklāšana, koncerti, darbosies Zvejnieku sēta un Sapņu un zināšanu piestātne, bet vakaru noslēgs lielkoncerts ar grupām "ELPO" un "Sudden Lights" – vienu no šobrīd populārākajām Latvijas poproka grupām un vairākkārtēju Latvijas mūzikas balvu laureāti. Pēc tā ballēties gribētāji aicināti naktsklubā "Silrak", kur līdz rīta gaismai par muzikālo atmosfēru rūpēsies dīdžeji un reperis Prusax.
Savukārt svētdien, 12. jūlijā, ģimenes gaidīs "Mazie Jūras svētki" Piejūras brīvdabas muzejā, "Pērļu medības kopā ar Nāriņu", Dzelzceļnieku ielas svētki ar daudzveidīgām aktivitātēm, starptautisks koru koncerts koncertzālē "Latvija" un džeza vakars.